È uscito il trailer del film The Gates, l’ultima apparizione sul grande schermo di James Van Der Beek, il celebre protagonista della serie tv Dawson’s Creek scomparso l’11 febbraio all’età di 48 anni a causa di un cancro al colon-retto. Il thriller, dove l’attore interpreta il malvagio pastore Jacob, uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 13 marzo.

Scritto e diretto da John Burr, il film include nel cast anche Mason Gooding, Algee Smith, Keith Powers, Jack Snyder, Brad Leland, Sofia Hublitz, Shelby Simmons, Kylr Coffman e Natacha Ellie e racconta la storia di tre amici e studenti universitari che, durante un viaggio on the road, imboccano una scorciatoia e restano intrappolati in una comunità recintata, il tutto dopo aver assistito a un omicidio. Nella notte vengono accusati e messi l’uno contro l’altro, mentre il sinistro pastore Jacob (James Van Der Beek) li prende di mira. “Sono stato chiamato a guidare questa comunità, e quei ragazzi cercano di distruggerci. Trovateli e che sia fatta la volontà di Dio”, dice nel trailer. “Avete visto cosa succede quando la gente mi ostacola”, prosegue rivolto ai ragazzi. Per sopravvivere, i tre protagonisti devono allora affrontare lui e i loschi residenti del quartiere.

Noto soprattutto per il ruolo del protagonista Dawson Leery nella serie tv cult degli anni Novanta e Duemila Dawson’s Creek, James Van Der Beek ha recitato anche in film come Varsity Blues e Le regole dell’attrazione e in serie tv come Mercy e Non fidarti della str**** dell’interno 23. Ha anche interpretato un ruolo ricorrente nella prossima serie tv prequel del film La rivincita delle bionde, intitolata Elle. “Anche se non è più con noi, la sua energia sembra in qualche modo continuare a vivere, riportandoci tutti insieme e ispirandoci ad andare avanti con la nostra vita come faceva lui. Gliene sono grato. A nome di tutta la troupe del film, desidero esprimere il nostro dolore per la scomparsa di James e la nostra gioia per aver avuto la fortuna di conoscerlo”, aveva dichiarato a Collider il regista della pellicola The Gates, John Burr.







Dopo la morte di James Van Der Beek, gli amici dell’attore hanno creato una pagina web GoFundMe per sostenere la moglie Kimberly e i sei figli, che ha raccolto oltre 2,6 milioni di dollari. “Durante la sua malattia, la famiglia ha affrontato non solo sfide emotive, ma anche notevoli tensioni finanziare, dal momento che hanno fatto tutto il possibile per sostenere James e provvedere alle sue cure”, avevano spiegato. “Dopo questa perdita, Kimberly e i bambini si trovano ad affrontare un futuro incerto. I costi delle cure mediche di James e la lunga lotta contro il cancro hanno lasciato la famiglia senza fondi. Stanno lavorando duramente per rimanere a casa e per garantire che i bambini possano continuare la loro istruzione e mantenere un certo equilibrio durante questo periodo incredibilmente difficile. Il supporto di amici, familiari e della comunità in generale farà un’enorme differenza nel loro percorso futuro”. Tra i contributori più celebri c'è stato il regista premio Oscar Steven Spielberg, che ha donato 25mila dollari.