James Van Der Beek ha rinnovato le promesse con la moglie Kimberly prima della sua morte
L'attore statunitense e sua moglie hanno rinnovato i voti nuziali con una cerimonia a casa alla quale hanno partecipato alcuni amici. C'erano fiori, candele, musica e altri amici collegati via Zoom
Gli ultimi giorni di James Van Der Beek sono stati pieni d'amore, lo conferma il racconto di sua moglie Kimberly che ha rivelato a People Magazine in esclusiva di aver rinnovato le promesse matrimoniali con l'attore prima della sua morte, avvenuta lo scorso 11 febbraio.
La moglie della star di Dawson's Creek ha affidato al magazine i dettagli di quel giorno speciale e uno scatto delle sue mani intrecciate con quelle del marito sulle quali spiccano gli anelli (visibile nel post in basso).
La cerimonia in casa "bella e commovente"
Poco prima di morire James Van Der Beek e sua moglie Kimberly si sono scambiati le promesse di nozze che avevano pronunciato per la prima volta nel 2010 quando hanno ufficializzato il loro amore, nato circa un anno prima.
L'attore e sua moglie sono stati protagonisti di una cerimonia organizzata in casa e messa in piedi in soli due giorni.
La coppia, che era certamente occupata con le complicate condizioni di salute dell'attore, affetto da cancro al colon retto in stadio molto avanzato, ha ricevuto l'aiuto e il sostegno degli amici che hanno procurato nuovi anelli e hanno provveduto all'allestimento.
“Abbiamo deciso due giorni prima e i nostri amici ci hanno procurato nuovi anelli e hanno riempito la nostra camera da letto di fiori e candele", ha raccontato Kimberly Van Der Beek a People. La quarantaquattrenne ha aggiunto che "la cerimonia è stata bella e commovente".
Un matrimonio lungo 15 anni
Al rinnovo delle promesse di matrimonio tra James e Kimberly Van Der Beek erano presenti i parenti e qualche amico intimo della coppia, altri amici hanno avuto la possibilità di partecipare al momento tramite Zoom.
Al termine della cerimonia, il musicista Poranguí ha esguito Somewhere Over The Raimbow e tutto è stato ancora più emozionante.
Kimberly Van Der Beek non ha condiviso nulla sul suo profilo ufficiale Instagram che è fermo al post dell'11 febbraio nel quale sia nnunciava la scomparsa dell'attore.
Lei e la sua famiglia avevano chiesto il rispetto della privacy in questo momento doloroso, in attesa del giorno in cui sarà tempo di parlare dei desideri e dell'amore per l'umanità che James Van Der Beek aveva mostrato nel corso della sua vita e nei suoi ultimi mesi.
Il matrimonio tra James e Kimberly Van Der Beek è durato quindici anni. La coppia, che si era conosciuta in un viaggio di gruppo in Israele nel 2009, era tornata nel 2010 in Medio Oriente per sposarsi.
I dettagli delle nozze a Tel Aviv erano stati condivisi dello stesso attore americano in un post pubblicato in occasione del suo tredicesimo anniversario con la moglie.
Van Der Beek era stato sposato per sette anni prima di incontrare Kimberly, che ha definito molte volte la sua anima gemella.
Dopo il primo incontro e il matrimonio, la famiglia è cresciuta in fretta. I sei figli della coppia, quattro femmine e due maschi, sono nati tra il 2010 e il 2021.
Nel 2020 la famiglia si era trasferita dalla California (Los Angeles) in Texas, stabilendosi in un ranch in affitto, residenza che è poi stata acquistata dall'attore un mese prima della sua morte.
Questi dettagli sono emersi sulla stampa americana che ha riportato gli aggiornamenti sulla raccolta di fondi aperta a favore della famiglia Van Der Beek all'indomani della morte della star del cinema e della tv, crowfounding che ha portato al raggiungimento di oltre un milione di dollari nelle prime 24 ore dall'apertura.
