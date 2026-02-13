Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morte James Van Der Beek, Alfonso Ribeiro pubblica una foto con l'ultimo saluto all'amico

Spettacolo
Instagram @therealalfonsoribeiro

Il comico e conduttore di Ballando con le Stelle ha raccontato d'essere riuscito a strappare all'attore un'ultima risata, poco prima che morisse

Un giorno dopo la morte di James Van Der Beek, Alfonso Ribeiro riflette sul momento del suo addio.

La foto condivisa da Alfonso Ribeiro

Il conduttore di Ballando con le Stelle giovedì 12 febbraio ha condiviso su Instagram un momento intimo tra lui e James Van Der Beek, scomparso l'11 febbraio all'età di 48 anni. Nella foto, Ribeiro tiene la testa dell'amico vicino alla sua.

 

"Questa foto è stata scattata da @vanderkimberly pochi minuti prima che gli dicessi addio", ha scritto Ribeiro, riferendosi alla moglie dell'ex attore di Dawson's Creek, Kimberly Van Der Beek. "Il mio ultimo momento è stato farlo ridere un'ultima volta. Mi manca già tantissimo."

 

Kimberly, che con Der Beek ha sei figli (Gwendolyn, 7 anni, Olivia, 15 anni, Annabel, 12 anni, Emilia, 9 anni e mezzo, e i figli Joshua, 13 anni, e Jeremiah, 4 anni) ha annunciato la morte del marito in un post su Instagram mercoledì 11 febbraio. "Il nostro amato James David Van Der Beek se n'è andato serenamente questa mattina", ha scritto. "Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C'è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l'umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po' di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico".

Il legame tra James e Alfonso

Alfonso Ribeiro è il padrino della primogenita di Van Der Beek, Gwendolyn. Ed era il migliore amico dell'attore. "Sono così distrutto in questo momento per la scomparsa del mio amico @vanderjames", ha scritto su Instagram. "Era il mio migliore amico, fratello e guida di vita. Sono stato con lui in questo terribile percorso contro il cancro. La sua famiglia e i suoi amici hanno vissuto un'esperienza travolgente. Gli alti, quando sembrava che l'avesse sconfitto, e i bassi, quando il cancro è tornato. Ho imparato così tanto da James. Lui e @vanderkimberly mi hanno cambiato la vita. Sarò per sempre in debito per tutto ciò che hanno dato a me e alla mia famiglia. Vivrà per sempre nel mio cuore."

 

Ribeiro ha continuato: "Sarò sempre lì per i loro figli. Considererò sempre il mio ruolo di padrino di Gwen uno dei ruoli più importanti della mia vita. Ti voglio bene, James, e so che ora ho un angelo custode che veglia su di me".

Approfondimento

James Van Der Beek e l’eredità di Dawson’s Creek tra sogni e illusioni
FOTOGALLERY

Immagini da Webphoto e Getty Images

1/16
Spettacolo

Addio a James Van Der Beek: film e serie della star di Dawson's Creek

La scomparsa di James Van Der Beek rappresenta la perdita di un volto simbolo per un’intera generazione. Nato a Cheshire nel 1977, l’attore statunitense è deceduto l’11 febbraio 2025. La notizia ha scosso il panorama dello spettacolo internazionale: a soli 48 anni si spegne l’interprete di Dawson Leery in Dawson’s Creek, il giovane idealista con l’ambizione di diventare regista. Con la sua morte si conclude una pagina della televisione degli anni Novanta. Ripercorriamone vita e carriera Di Camilla Sernagiotto  

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Sanremo 2026, Conti, Pausini e i big di Sanremo al Quirinale. FOTO

Musica

Per la prima volta nella storia della manifestazione, la musica leggera è entrata ufficialmente...

28 foto

Andrew Ranken, il batterista dei Pogues è morto all'età di 72 anni

Musica

Le cause della scomparsa non sono note, anche se il giornale locale...

Morte James Van Der Beek, raggiunti 2 milioni di dollari su GoFundMe

Spettacolo

Gli amici hanno ringraziato tutto coloro che hanno contribuito a risollevare econimicamente la...

Harry Styles, a Milano uno dei listening party del nuovo album

Musica

La popstar britannica ha invitato i fan ad iscriversi agli eventi speciali nei quali potranno...

Olimpiadi 2026, i look più iconici dei pattinatori. FOTO

Spettacolo

La moda fa la sua parte ai Giochi invernali, soprattutto nella disciplina più glam di tutte: il...

22 foto

Spettacolo: Per te