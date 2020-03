I 15 migliori film di Jennifer Aniston

È tra le dive più amate di Hollywood, corteggiata sia dai registi sia dai fan che per lei farebbero qualsiasi tipo di pazzia. Oltre a essere bellissima, dolce e così simpatica da fare innamorare chiunque, sul set e non, la Aniston in oltre vent’anni di carriera si è anche dimostrata un’attrice davvero notevole. Eccola nelle 15 migliori pellicole in cui ha dato il meglio di se stessa

Dal divano (di Friends) allo schermo cinematografico

Chi l’avrebbe mai detto che quella Rachel Green che negli anni Novanta faceva palpitare il cuore a Ross sbattendo gli occhioni da quel celeberrimo divano diventato simbolo della sitcom Friends avrebbe fatto tanta strada, percorrendo a testa alta la Walk of Fame di Hollywood?

Ai tempi il piccolo e il grande schermo erano due compartimenti stagni che di rado si ibridavano l’un l’altro: chi muoveva i primi passi in televisione lì rimaneva relegato a vita (e a carriera natural durante) mentre solo chi aveva la fortuna di accaparrarsi a inizio gavetta una particina sul set di un film poteva sperare di brillare nel firmamento hollywoodiano.

Jennifer Aniston ha scardinato le regole dello showbusiness dei Nineties, trasformandosi da personaggio tv a stella brillante del cinema americano. È resistita a tutto, dimostrando che anche nel mondo dello spettacolo le date di scadenza possono dilatarsi all’infinito: con i suoi oltre vent’anni di rosea carriera, ha battuto tutto il cast di Beverly Hills 90210, ha messo a nanna il Game Boy, il videoregistratore, il Crystal Ball.

È sopravvissuta a colossi come il Blockbuster e a mode passeggere come quella della bandana. Insomma: la Aniston è riuscita a tenere testa non solo ai colleghi, le cui pinne minacciose nuotano nel mare dell’entertainment cercando di divorarsi l’un l’altro, ma anche all’intero sistema.

A chi la dava per spacciata prima ancora che Ross riuscisse a strapparle un bacetto, a chi decretò la sua fine non appena venne mollata dall’allora marito Brad Pitt per la collega Angelina Jolie e a coloro che l’hanno ritenuta sempre “solo carina ma poco espressiva”, Jennifer è riuscita a fare la stecca, come si suol dire.

Ed eccola ancora qui, a sfornare commedie su commedie e a elargire sorrisi dolci e seducenti come soltanto lei sa donare. Grazie agli obiettivi che l’hanno letteralmente amata in tutti questi anni, lei ha potuto raggiungere i suoi di obiettivi: diventare una Star con la S maiuscola di quell’Eden con la H maiuscola: Hollywood. Per chi volesse ripassare le gesta eroiche di questa ex ragazza della porta accanto che nella sitcom forse più celebre di tutti i tempi incarnava letteralmente il suddetto stereotipo, ecco una lista dei quindici migliori film nei quali ha recitato davvero da plauso.

I 15 migliori film di Jennifer Aniston

15. Romantici equivoci, 1997

REGIA: Glenn Gordon Caron

ATTORI: Jennifer Aniston, Kevin Bacon, Jay Mohr, Faith Prince, John Rothman, Anne Twomey, Paul Cassell, Illeana Douglas, Olympia Dukakis, Kevin Dunn, Margaret Gibson

Una delle prime pellicole in cui il cinema prese in prestito alla televisione Jennifer Aniston. Una deliziosa commedia romantica che la vede calarsi nei panni di Kate, una giovane pubblicitaria che tenta di fare carriera in un’agenzia di New York. Non appena arriva finalmente il momento della fatidica promozione, il suo capo ci ripensa e torna sui suoi passi, motivando la sua scelta così: finché Kate non sarà stabile a livello emotivo, nessun aumento e passaggio di grado in vista. È così che una collega e amica della protagonista s’inventerà che Kate è felicemente fidanzata con un ragazzo che vive nel Massachusetts.

Tutto procede per il meglio grazie a quella mossa vincente: Kate viene promossa e un collega incomincia a farle avances assai gradite ma… improvvisamente il boss organizza una cena alla quale è invitato anche il fantomatico fidanzato di Kate. Riuscirà la bella Aniston a salvarsi la faccia anche questa volta? Scopritelo godendovi il divertentissimo Romantici equivoci!

Perfetto per tutti: grandi, piccini, pubblicitari, arrivisti, casalinghe… insomma, chiunque ami una commedia che assicura risate, qui pro quo esilaranti e tanto, tantissimo romanticismo. In questa pellicola la Aniston è a dir poco meravigliosa: giovanissima, nel pieno della sua bellezza fresca e solare, riesce a ipnotizzare con il solo sguardo lo spettatore.

14. Una settimana da Dio, 2003

REGIA: Tom Shadyac

ATTORI: Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Philip Baker Hall, Catherine Bell, Lisa Ann Walter, Steve Carell, Paul Satterfield, Eddie Jemison, Timohy Dipri, Brian Tahash, Mark Kiely, Tony Bennett, Nora Dunn, Sally Kirkland

Uno dei film più divertenti e intelligenti degli anni Duemila, con protagonista un insuperabile Jim Carrey in coppia con la nostra Jennifer Aniston. A Bruce Nolan, interpretato da Carrey, sembra andare tutto storto: perde il lavoro da giornalista, viene picchiato da una banda di teppisti per aver cercato di difendere un senzatetto, litiga con la sua fidanzata Grace (interpretata dalla Aniston)…

In preda alla collera per questa serie di incresciosi eventi, se la prende con Dio in persona, affermando che di sicuro ce l’ha con lui e aggiungendo che se fosse lui a fare il suo lavoro se la caverebbe molto meglio. È così che si ritroverà a sostituire Dio, che lo mette alla prova concedendogli i suoi poteri per sette giorni.

Questo film divertentissimo è una gioia per tutta la famiglia. Inoltre i fan di Jennifer Aniston potranno apprezzare la vis comica della loro beniamina che non solo ha bellezza da vendere ma pure simpatia da regalare.

13. Vizi di famiglia, 2005

REGIA: Rob Reiner

ATTORI: Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine, Mark Ruffalo, Richard Jenkins, Mena Suvari, Steve Sandvoss, Kathy Bates, Christopher McDonald, Mike Vogel, George Hamilton, Jenny Wade

Qui la Aniston interpreta Sarah, una giornalista inappagata dalla propria vita. Il suo lavoro non la soddisfa, tantomeno la sua relazione sentimentale con Jeff, un avvocato che le ha chiesto di sposarlo. Con lui andrà a casa per il matrimonio della sorella e qui dovrà fare i conti con i fantasmi della sua vita, gli scheletri nell’armadio che sperava sparissero assieme agli abiti dismessi e che invece tornano a bussare alle ante della sua vita non appena mette piede nella casa natale.

Orfana di madre, non si è mai riconosciuta nel padre, che crede non essere il suo vero genitore biologico. Imbeccata dalla nonna, crede di avere scoperto chi può essere il suo vero papà, così decide di andare a scoprire di chi si tratta per conoscere finalmente la verità. Da qui in poi succederà di tutto e di più. Una pellicola interessante che mostra un’inedita Aniston: accanto alla solita splendida e solare attrice, emerge una donna afflitta da dubbi amletici che approfondisce ancora di più il carattere del personaggio di Sarah. Un film da non perdere per capire appieno le capacità attoriali di Jennifer.

12. Due cuori e una provetta, 2010

REGIA: Josh Gordon e Will Speck

ATTORI: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Juliette Lewis, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Caroline Dhavernas, Todd Louiso, Kelli Barrett, Scott Elrod, Thomas Robinson, Bryce Robinson, Erica Thomas, Rebecca Naomi Jones

In questo film Jennifer Aniston è Kassie, una quarantenne single che decide di avere un figlio da sola ricorrendo all’inseminazione artificiale. Nonostante il suo amico Wally, segretamente innamorato di lei, si offra per essere il padre biologico, Kassie opta per un altro donatore di sperma, scatenando le offese dell’amico che si allontanerà da lei per anni. Prima di andarsene, però, dopo essersi ubriacato a dovere, Wally farà sparire il liquido seminale del donatore sostituendolo con il suo ma la mattina dopo, in un colossale hangover, non si ricorderà dell’accaduto. Soltanto sette anni più tardi, ritrovando Kassie e facendo la conoscenza di sui figlio Sebastian, l’uomo incomincerà a ricordarsi di cosa aveva fatto, notando inquietanti somiglianze con il bambino di lei.

Questo film è molto interessante perché mostra una Aniston alle prese con una delle tante problematiche che affliggono le donne di oggi: la voglia di maternità a ogni costo, la paura di rimanere sole, il desiderio di procreare senza per forza avere al proprio fianco un compagno.

11. La verità è che non gli piaci abbastanza, 2009

REGIA: Ken Kwapis

ATTORI: Ginnifer Goodwin, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Jennifer Connelly, Drew Barrymore, Justin Long, Bradley Cooper, Kevin Connolly, Wilson Cruz, Leonardo Nam, Cory Hardrict, Corey Pearson, Rod Keller, Kris Kristofferson

Un gruppo di amiche è alle prese con complesse relazioni amorose. Gigi male interpreta i segnali dei ragazzi con i quali esce. Crede ci sia qualcosa con un tale Connor, che in realtà non intende richiamarla. Il suo migliore amico, Alex, le svela però la realtà sul rapporto tra i due sessi. Neil e Beth sono invece insieme da anni ma lui è restio a fare il grande passo. Janine e Ben rappresentano invece la coppia perfetta, insieme da una vita. Si ritroveranno però ad affrontare il periodo peggiore della loro storia, con lui tentato da un’altra donna.

10. Il cacciatore di ex, 2010

REGIA: Andy Tennant

ATTORI: Gerard Butler, Jennifer Aniston, Christine Baranski, Cathy Moriarty, Jason Sudeikis, Natalie Morales, Siobhan Fallon, Daisy Tahan, Peter Greene, Liam Ferguson, Dorian Missick, Ruby Feliciano, Adam Rose, Joel Garland, Eric Zuckerman

Milo è un ex poliziotto che si guadagna da vivere come cacciatore di taglie. Un giorno riceve il compito di catturare la sua ex moglie, Nicole. La donna ha deciso volontariamente di non presentarsi in tribunale per rispondere alle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale. È una ricercata perché ha preferito dedicarsi a un misterioso caso di omicidio, piuttosto che ottemperare ai propri doveri. Si ritroveranno insieme in questo caso che li metterà nei guai.

9. Come ti spaccio la famiglia, 2013

REGIA: Rawson Marshall Thurber

ATTORI: Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Ed Helms, Emma Roberts, Will Poulter, Molly C. Quinn

David è un piccolo spacciatore di marijuana e annovera tra la sua clientela soprattutto cuochi e mamme della piccola borghesia. Ha una regola: niente ragazzini. Un giorno però, nel tentativo di aiutare dei ragazzini, viene derubato delle proprie dosi, il che lo pone in grande debito con il suo fornitore. Accetta dunque di collaborare allo spaccio di un carico dal Messico, coinvolgendo i propri vicini in un’avventura totalmente folle.

8. Murder Mystery, 2019

REGIA: Kyle Newacheck

ATTORI: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Luke Evans, Gemma Arterton, Terence Stamp, Ólafur Darri Ólafsson, Shioli Kutsuna, John Kani, Adeel Akhtar, Sufe Bradshaw, David Walliams, Dany Boon, Luis Gerardo Méndez, Helene Cardona, Erik Griffin

Nick è un poliziotto di New York che porta sua moglie Audrey in Europa per una vacanza. Questa nasce un po’ per caso. Si tratta di una promessa ripetuta negli anni e mai mantenuta e lui, un po’ costretto, decide di spendere un bel po’ per cimentarsi in questo viaggio, dopo aver mentito sullo scatto di carriera mai ottenuto. In volo incontrano Malcolm Quince, miliardario che li invita sul suo yacht, dove si consuma un omicidio. I due coniugi dovranno dunque collaborare per risolvere il mistero e soprattutto essere scagionati.

7. The Good Girl, 2002

REGIA: Miguel Arteta

ATTORI: Jennifer Aniston, Mike White, Jake Gyllenhaal, Deborah Rush, John Carroll Lynch, John C. Reilly, Zooey Deschanel, Tim Blake Nelson, John Doe, Roxanne Hart, Michael Hyatt, Jon Shere

Justine vorrebbe diventare mamma ma, nonostante i tanti tentativi con suo marito Phil, non sembra in grado di restare incinta. Lei inizia dunque a chiedersi se la colpa non sia da imputare all’erba che il marito fuma col suo migliore amico, Bubba. La sua vita coniugale non la rende felice e l’incontro con Holden sul posto di lavoro sembra cambiare tutto. Prova qualcosa di nuovo e inaspettato ma ben presto si ritroverà a fronteggiare un intrigo di ricatti e crimini.

6. Cake, 2014

REGIA: Daniel Barnz

ATTORI: Jennifer Aniston, Anna Kendrick, Britt Robertson, Sam Worthington, Adriana Barraza, Lucy Punch, Chris Messina, William H. Macy, Mamie Gummer, Misty Upham, Felicity Huffman, Rose Abdoo, Ashley Crow, Pepe Serna, Julio Oscar Mechoso

Sono pochi i film drammatici in cui compare Jennifer Aniston ma quando la diva decide di calarsi nei panni tragici lo fa con tutta se stessa. È il caso del film Cake in cui l’attrice interpreta Claire Simmons, un avvocato che a causa di un incidente è tormentata da continui dolori atroci per i quali è costretta ad assumere continuamente antidolorifici. Per affrontare questa difficile situazione prova ad affidarsi a un gruppo di sostegno e conoscerà così altre situazioni drammatiche da cui imparerà molto.

Un film da vedere anche solo per scoprire una Jennifer Aniston che mai e poi mai avete visto sullo schermo. Con maestria e talento innato, la star tratta la cruda tragedia personale che affligge il suo personaggio come se fosse davvero la sua storia.

5. …e alla fine arriva Polly, 2004

REGIA: John Hamburg

ATTORI: Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Alec Baldwin, Hank Azaria, Bryan Brown, Jsu Garcia, Michele Lee, Bob Dishy, Missi Pyle

Una divertente commedia romantica che riunisce sullo stesso set una coppia di attori davvero affiatata: Jennifer Aniston e Ben Stiller. Lui è Reuben, un freddo calcolatore sia sul lavoro sia nella vita, per ovvia deformazione professionale; è impiegato infatti come agente assicurativo, specializzato nel calcolare rischi, dunque non può esimersi dal farlo anche fuori dall’orario di lavoro.

Si sposa con quella che ritiene essere (dopo numerosi e meticolosi calcoli) la donna della sua vita ma dovrà rivedere il suo metodo non appena scoprirà il tradimento della neo-sposina (che gli farà le corna con l’istruttore di sub durante la luna di miele!).

Distrutto dalla vita, Reuben tornerà a casa con la coda tra le gambe e qui rincontrerà Polly (la nostra Jennifer Aniston), una vecchia conoscenza di cui aveva perso le tracce da anni. I due erano compagni di scuola che mai avevano legato più di tanto in quanto molto diversi l’uno dall’altra. Polly infatti è tutto ciò che Reuben non potrebbe mai e poi mai essere né diventare: confusa, pasticciona, indecisa, sognatrice… Eppure tra i due scoccherà la scintilla e lui, per amore, si ritroverà a calarsi in panni inediti e a fare cose che mai si sarebbe immaginato di poter fare. Un film d’amore che farebbe sciogliere chiunque, addirittura un agente assicurativo.

Qui la Aniston è semplicemente divina: il suo personaggio rispecchia perfettamente il suo modo d’essere, quello che emergeva chiaramente anche sul set di Friends. Se avete nostalgia di Rachel Green, questo è il titolo che fa per voi. Non a caso si tratta del film preferito di David Schwimmer alias Ross…

4. Mia moglie per finta, 2011

REGIA: Dennis Dugan

ATTORI: Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman, Jessica Andres, Bailee Madison, Nick Swardson, Kevin Nealon, Dana Goodman, Rachel Specter, Natalina Maggio, Kent Avenido, Brooklyn Decker

Danny Maccabee (interpretato da Adam Sandler) è un chirurgo plastico che indossa sempre una fede finta per evitare di ritrovarsi incastrato in relazioni sentimentali che si facciano troppo serie. Con tutte finge di essere infelicemente sposato così si può godere la finta relazione extra-coniugale senza doversi poi impegnare veramente. Un giorno però incontra la donna della sua vita, una ragazza di nome Palmer, così decide di raccontarle che sta per divorziare e che vuole assolutamente risposarsi con lei.

Tuttavia Palmer vuole prima conoscere la sua ex moglie così Danny sarà costretto a chiedere alla sua assistente Katherine (interpretata dalla Aniston) di impersonare la sua finta moglie durante un improbabile week-end alle Hawaii. Ma qui Danny scoprirà che la donna della sua vita non è Palmer bensì un’altra.

Una commedia deliziosa: divertente, romantica al punto giusto, disseminata di esilaranti qui pro quo… In questo film la Aniston farebbe innamorare di sé chiunque a colpi di sorrisi, occhioni dolci e simpatia innata.

3. Come ammazzare il capo... e vivere felici, 2011

REGIA: Seth Gordon

ATTORI: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jamie Foxx, Kevin Spacey, Julie Bowen, Donald Sutherland, Lindsay Sloane, Kevin Pennington, John Francis Daley, Isaiah Mustafa, Maulik Pancholy, Chad Coleman, Meghan Markle

Nick, Dale e Kurt sono tre amici accomunati da un odio atavico nei confronti dei rispettivi datori di lavoro. Il primo lavora in una compagnia finanziaria e fa straordinari su straordinari che il suo perfido amministratore non gli paga, il secondo è l’assistente igienista di una dentista erotomane e maniaca (interpretata dalla Aniston) che non aspetta altro che sedare i pazienti per poi molestarli sessualmente e l’ultimo lavora invece in un’azienda chimica che il vecchio capo lascia al figlio cocainomane odiato da tutti. Una sera, tra una birra e l’altra, i tre si chiedono “E perché non ammazziamo il capo?”

Dalla risata per la domanda assurda al piano da mettere in atto il passo è breve… Un film esilarante che vi mostrerà Jennifer Aniston sotto una luce nuova e inedita. L’attrice non si era mai calata nei panni dell’antagonista, tantomeno della maniaca sessuomane, eppure in questa pellicola vi stupirà per la bravura con la quale interpreta il suo personaggio raccapricciante.

2. Ti odio, ti lascio, ti..., 2006

REGIA: Peyton Reed

ATTORI: Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams, John Michael Higgins, Jon Favreau, Vincent D'Onofrio, Justin Long, Cole Hauser, Judy Davis, Ann-Margret, Jason Bateman

Qui la Aniston fa coppia con il collega Vince Vaughn che interpreta Gary Grobowski, una guida turistica che conosce e si innamora perdutamente della bella Brooke Meyers, mercante d'arte interpretata da lei. I due si fidanzano e decidono di andare a convivere ma dopo due anni la coppia scoppia a causa dei continui litigi. Nonostante si lascino, rimangono comunque coinquilini, optando per una convivenza “pacifica” perché nessuno dei due intende lasciare la casa.

Ma la convivenza si rivelerà tutto tranne che pacifica, parola delle e degli amanti che entrambi incominciano a far circolare nell’appartamento per destare la gelosia altrui. Un film divertente e romanticissimo nel quale la coppia di attori sembra essere davvero una coppia di innamorati: Vaughn e la Aniston fanno scintille sullo schermo! Lei è favolosa e in questo caso la vediamo smaliziata e pepata al punto giusto, motivo in più per non perdersi questo must della sua filmografia.

1. Io & Marley, 2008

REGIA: David Frankel

ATTORI: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Alan Arkin, Kathleen Turner, Eric Dane, Nathan Gamble, Clarke Peters, Haley Hudson

I neo sposini John e Jenny Grogan, interpretati da Owen Wilson e Jennifer Aniston, si trasferiscono dal Michigan alla Florida per lavoro. Entrambi fanno i giornalisti e sono impiegati in due testate concorrenti. Tra la nuova casa, la carriera e i vari problemi tipici del matrimonio, i due si altalenano tra alti e bassi fino a quando non arriva il fatidico momento: quello in cui lei incomincia a parlare di figli. Per distoglierla dalla voglia di maternità, John le regala un cucciolo di Labrador Retriever: Marley, il vivacissimo cagnolone che scombussolerà le vite di entrambi. Rendendole ancora più emozionanti e degne di essere vissute.

Un film delizioso e commovente, una pellicola che nessun amante degli animali dovrebbe farsi scappare. Oltre ai fedeli degli amici a quattro zampe, anche i fedeli fan della Aniston scodinzoleranno dalla gioia nel vedere la loro beniamina in questa storia intensa che le permette di sfoderare tutto il suo talento.