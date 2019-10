Tutti gli amori di Jennifer Aniston

I più, di Jennifer Aniston conoscono l’amore (naufragato) con Brad Pitt. Tuttavia, la bionda attrice losangelina che tutti conoscono come la Rachel Green di “Friends”, di matrimoni alle spalle ne ha due. E di relazioni finite ancor di più.

«Non credo proprio che ognuno di noi abbia una sola anima gemella a disposizione. Ne abbiamo parecchie. Mi sento come se l’amore, in qualunque forma, si debba presentare a me da solo, senza che ci sia bisogno di cercarlo. Quando busserà alla mia porta, io gli darò il benvenuto», ha dichiarato ad Harper’s Bazaar nel maggio 2019.

Ma quali sono i suoi ex più celebri? Scopriamolo insieme.

Tate Donovan

Tra il 1995 e il 1995, Jennifer Aniston frequenta Tate Donovan. Attore noto per il ruolo di Jimmy Cooper nel telefilm “The O.C.” e per aver preso parte a molti film d’amore, Tate ha di recente raccontato come fosse stato difficile recitare sul set di “Friends” quando lui e la Aniston stavano mettendo fine alla loro relazione.

«Jennifer e io ci stavamo lasciando in quel periodo, e fu molto difficile recitare la parte di due che si erano appena incontrati e che si piacevano, quando in realtà nella vita stavamo rompendo», ha dichiarato. Tate non si è mai sposato.

Brad Pitt

La storia d’amore più lunga, e quella più sofferta, Jennifer Aniston l’ha vissuta con Brad Pitt. I due si conoscono alla fine degli anni Novanta sul set di “Friends”, si presentano insieme agli Emmy nel 1999 e - nello stesso anno - ufficializzano la loro unione durante un concerto di Sting a New York. Il 29 luglio 2000 si sposano a Malibù, e nel 2004 Jennifer esprime il desiderio di avere dei bambini. Poco tempo dopo, tuttavia, lui conosce Angelina Jolie.

«Quando ho saputo della notizia ho pianto e scosso la testa per diversi minuti. Ero troppo ferita per dare una risposta. Ho scelto di credere al mio ex marito, non volevo credere a tutti i gossip che letti sulla loro relazione. Ma ho provato anche rabbia, dolore e imbarazzo», ha raccontato la Aniston a proposito del tradimento di Brad con Angelina. Nel 2005, arriva il divorzio.

Vince Vaughn

Con Vince Vaughn, Jennifer Aniston vive una breve relazione tra il 2005 e il 2006. I due recitano insieme in “Ti odio, ti lascio, ti…”, ma la storia dura poco (seppure siano ancora oggi buoni amici).

Il motivo della rottura? L’attore ha dichiarato di non aver saputo reggere la pressione di stare con una donna tanto famosa, sempre seguita dai paparazzi. «Passavo gran parte del tempo a trovare modi per non attirare l’attenzione», ha raccontato.

John Mayer

Tra il 2008 e il 2009, Jennifer Aniston ha una storia col cantautore John Mayer (che ha tra le sue ex più illustri anche Jennifer Love Hewitt, Jessica Simpson, Taylor Swift e Katy Perry), conosciuto ad un party durante gli Oscar del 2008.

Tra loro pare si sia messa… la tecnologia! Sembra che lui passasse più tempo a postare e a twittare che a vivere la vita reale, e che lei ad un certo punto non ce l’abbia più fatta.

Justin Theroux

Nel 2011, Jennifer conosce l’attore Justin Theroux. Sembrava fosse l’amore della sua vita, soprattutto dopo le nozze del 2015. A febbraio del 2018, poi, la doccia fredda. Con un comunicato stampa, i due hanno annunciato la separazione.

Una separazione “gentile”, come lo stesso Theroux l’ha definita: a portarli ad allontanarsi sono stati gli impegni lavorativi di entrambi, ma Jen e Justin rimangono comunque grandissimi fan l’uno dell’altra.