Jennifer Aniston e Justin Theroux si separano: "Rimaniamo amici"

Un'altra coppia di Hollywood si separa: Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono lasciati. Dopo sette anni insieme, di cui due da marito e moglie, i due attori hanno annunciato la loro separazione con un comunicato ufficiale ripreso da People, diffuso per "ridurre ogni speculazione".

"Due migliori amici"

"Questa decisione è stata presa reciprocamente e amorevolmente alla fine dell’anno scorso. Siamo due migliori amici che hanno deciso di separarsi come coppia, ma non vediamo l’ora di continuare la nostra amicizia", si legge nel comunicato congiunto, in cui Aniston e Theroux si dicono determinati a "mantenere il profondo rispetto e l’amore che abbiamo l’uno per l’altra".

"Una questione privata"

"Normalmente avremmo fatto tutto questo privatamente, ma dato che l'industria del gossip non può resistere all'opportunità di speculare e inventare, vogliamo veicolare direttamente la verità", continua la dichiarazione, in cui gli autori specificano che ogni altra voce sulla coppia che non proviene dalla fonte diretta è solo "finzione narrativa".

Il primo incontro alle Hawaii

Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono incontrati per la prima volta alle Hawaii nel 2008, sul set di "Tropic Thunder". Hanno iniziato a uscire insieme nel 2011 per poi sposarsi con una cerimonia segreta nel 2015, poco dopo il 44esimo compleanno di Theroux. In una recente intervista avevano svelato il segreto del loro matrimonio: "La gentilezza, affrontare i problemi insieme e...l'amore per il nostro senso dell'ironia". Tuttavia da tempo si erano diffuse voci su una probabile crisi tra i due.

Gli ultimi momenti insieme

Nel comunicato si legge che Aniston e Theroux hanno deciso di separarsi alla fine dello scorso anno, anche se hanno celebrato insieme il capodanno nell'annuale vacanza a Cabo San Luca, Messico. Con loro c'erano anche alcuni amici, compreso Jason Bateman e la sua famiglia. Ma sembra che i due passassero molto tempo lontani per questioni di lavoro. Theroux è stato avvistato spesso a New York, lontano dalla loro casa di Los Angeles, per le riprese di "The Spy Who Dumped Me". Aniston è stata impegnata con le riprese di "Dumplin'", ad Atlanta. L'attrice ha presenziato al party di compleanno di Ellen De Generes e ha celebrato il suo 49esimo compleanno senza suo marito.