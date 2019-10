Jennifer Aniston arriva su Instagram. Per celebrare questo nuovo inizio, l'attrice ha scelto di pubblicare una foto insieme agli altri attori del cast di Friends. A poche ore dalla sua apertura e con una sola foto pubblicata, il profilo ha già superato i 150.000 follower.

Amici anche sui social

"Ora siamo 'Friends' anche su Instagram", ha scritto Aniston a corredo di un'immagine che la vede, sorridente, in compagnia dei compagni di set della serie tv. Con lei ci sono Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey), David Schwimmer (Ross) e Lisa Kudrow (Phoebe). Jennifer Aniston era rimasta tra le poche celebrità di Hollywood a non avere un accesso a Instagram e ai social in generale.

Il cast insieme 25 anni dopo

Nel 2019 "Friends" ha celebrato i 25 anni dall'inizio delle trasmissioni della serie tv. Andato in onda il 22 settembre 1994, la serie creata da David Crane e Marta Kauffman ha avuto un grande successo, andando avanti per dieci stagioni, fino al 6 maggio 2004, per un totale di 236 episodi. La serie racconta le vicende di sei amici che vivono a Manhattan. Nonostante l'ambientazione, il telefilm è stato interamente girato in California. Gli attori hanno stretto un legame molto forte sul set, tanto da rimanere amici anche nella vita reale, come ben dimostra lo scatto scelto per questo nuovo capitolo social di Jennifer Aniston.