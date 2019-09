Il cast di Friends 25 anni dopo: cosa fanno oggi gli attori della serie tv. FOTO

Il ruolo di Carol Willick, moglie di Ross che scopre di essere lesbica, è stato ricoperto in un primo momento da Anita Barone e poi - per molto più tempo - da Jane Sibbett. La prima ha poi recitato in altre serie come "Castle" e "Desperate Housewives", la seconda ha lavorato in alcuni film, come "Snow Dog – 8 cani sotto un tetto" e in serie come "Ally McBeal"