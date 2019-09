Velluto trapuntato in arancione, schienale alto, braccioli arrotolati e frangetta bassa verso il pavimento: è il celebre sofà di Friends, un oggetto di culto come di culto è diventata la popolare serie tv che festeggia i 25 anni dalla messa in onda (IL CAST OGGI). Ora il divano, che sta facendo il giro del mondo, è arrivato anche a Roma: è a disposizione dei fan in Piazza Barberini, per due giorni, il 21 e 22 settembre.

La tappa a Roma del celebre divano

Il divano dove sedevano Monica, Rechel, Ross, Chandler e Joey è proprio di fronte alla Fontana del Tritone e chi vuole si può sedere sopra il celebre oggetto di scena. Ma questo non è l’unico sofà in circolazione: sono infatti 30 gli esemplari che stanno girando il mondo, per celebrare Friends. Il divano di Roma si sposterà poi a Pisa e a Lucca. Qui rimarrà dal 30 ottobre al 3 novembre all’interno degli spazi del Lucca Comics & Games Fan Events. Gli altri 29 sofà in circolazione avranno location altrettanto spettacolari. Una, per esempio, è stata collocata in cima all’Empire State Building di New York.

I 25 anni di Friends

La prima puntata di Friends è andata in onda il 22 settembre 1994, trasmessa dalla Nbc, arrivando fino al 2004, dopo 236 episodi. La serie è stata creata da David Crane e Marta Kauffman ed è andata in onda per 10 stagioni. Nel corso degli anni, ha ricevuto 62 nomination agli Emmy, vincendo quello come miglior serie commedia nel 2002, per l’ottava stagione.