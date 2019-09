Uno dei momenti più attesi del 25esimo anniversario della serie sarà un appuntamento cinematografico quando Friends sarà in sala con un titolo speciale "Friends 25th: The One With The Anniversary". Per tre giorni, il 22 e 28 settembre e il 2 ottobre, la sitcom sarà proiettata in oltre mille teatri in tutti gli Stati Uniti. Ognuna delle tre serate presenterà quattro diversi episodi comprensivi anche di contenuti inediti ed interviste esclusive