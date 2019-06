Jennifer Aniston, la foto della reunion di Friends fa impazzire i social

Una foto che ha subito fatto il giro dei social. Lo scatto postato da Jennifer Aniston ha conquistato tutti facendo venire un grande senso di nostalgia a coloro che sono cresciuti con una delle serie più famose della televisione.

Friends: una serie indimenticabile

È il 1994 quando Friends debutta sul piccolo schermo, la vita dei protagonisti non sarà più la stessa. Jennifer Aniston, classe 1969, diventa un’icona in tutto il mondo grazie al personaggio di Rachel Green, uno dei più amati di sempre nel mondo dell’intrattenimento. Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Joey e Chandler entrano nel cuore di milioni di persone facendo compagnia al pubblico per dieci lunghe e indimenticabili stagioni.

Friends non ottenne grandi riscontri soltanto dal pubblico ma anche dalla critica tanto ricevere un totale di ben 62 nomination ai Primetime Emmy Award e dieci ai Golden Globe.

Nel corso degli anni le vicissitudini dei sei protagonisti non hanno mai smesso di divertire il pubblico tanto che il finale di stagione venne visto da oltre cinquanta milioni di telespettatori americani diventando uno degli episodi più visti di sempre nella storia della televisione a stelle e strisce così come l’episodio di una serie più visto di tutto il primo decennio del nuovo millennio.

Friends: la sigla “I’ll Be There For You”

La serie si rivela un fenomeno mediatico senza precedenti riscrivendo la storia del tubo catodico. Il brano “I’ll Be There for You” del gruppo The Rembrandts si trasforma in una delle canzoni più famose della musica pop scalando le classifiche di mezzo mondo e diventando il brano più venduto del 1995 in Canada e guadagnando un disco di Platino nel Regno Unito per aver venduto oltre 600.000 copie.

Friends: la foto di Jennifer Aniston

Poche ore fa Jennifer Aniston (qui puoi trovare le sue foto più belle) ha fatto impazzire i social postando uno scatto con le protagoniste femminili di Friends, ovvero Courteney Cox e Lisa Kudrow. La foto ha ottenuto oltre 30.000 like e decine di commenti entusiasti in cui i fan hanno ricordato la bellezza senza tempo della serie.