I migliori film di Jennifer Aniston

A 50 anni compiuti, Jennifer Aniston può assolutamente ritenersi soddisfatta della strada percorsa finora. Il ruolo più importante della sua carriera è sicuramente nella sitcom “Friends”, una delle serie televisive più importanti nella storia con ben 10 stagioni. Il ruolo di Rachel Green diventa cruciale per l’attrice che grazie alla sitcom ottiene numerose parti in film di grande successo, veri e propri blockbuster che l’hanno resa una delle attrici più apprezzate e stimate al mondo. Tra le sue migliori interpretazioni non può mancare il ruolo di Justine Last nel film “The Good Girl”, così come quella in “Come ammazzare il capo... e vivere felici”, ma soprattutto “Cake” che ha permesso a Jennifer Aniston di conquistare una nomination ai Golden Globe. Questi i cinque migliori film dell’attrice statunitense

“Derailed – Attrazione letale”

“The Good Girl”

“Come ammazzare il capo… e vivere felici”

“Rock Star”

“Cake”

Derailed – Attrazione letale

Nel film del 2005 “Derailed – Attrazione letale” Jennifer Aniston interpreta Lucinda Harris, una donna misteriosa che cattura l'attenzione di un bell'uomo di nome Charles (Clive Owen). La giornata si conclude però con il violento stupro di Lucinda (non di Charles) in una stanza d'albergo. La coppia deve quindi affrontare le richieste del ladro che vuole soldi per il suo silenzio, ma non tutto è come sembra. Un film contorto, un thriller nero e pieno di suspense, sorprendentemente inaspettato rispetto alle pellicole di Jennifer Aniston

The Good Girl

Jennifer Aniston interpreta Justine Last, una donna sposata che vuole una famiglia. Suo marito trascorre i suoi giorni a fumare erba. Justine inizia una relazione con un giovane di nome Holden (interpretato da Jake Gyllenhaal) per fuggire dalla sua vita. Tuttavia, la faccenda diventa pericolosa quando Justine capisce di aver commesso un errore e si batte per tornare a casa. Apprezzato dalla critica, si tratta del primo ruolo di Jennifer Aniston lontano dalla sua interpretazione in “Friends”.

Come ammazzare il capo… e vivere felici

Nel suo ruolo comico più stravagante, Jennifer Aniston interpreta una dentista impazzita, la dottoressa Julia Harris, che cerca di ricattare il suo assistente dentista (interpretato da Charlie Day) per fare sesso con lei. La Aniston indossa una parrucca marrone nel film per distanziare il suo personaggio dai suoi altri ruoli meno folli. Per questa interpretazione ha ricevuto tantissimi elogi e il film è stato un grande successo al botteghino. L’attrice ha interpretato nuovamente il personaggio nel sequel del 2014.

Rock Star

Un piccolo ruolo ma fatto in maniera perfetta. In “Rock Star” Jennifer Aniston interpreta Emily Poule, la fidanzata di Chris Cole aspirante rockstar. Il film offre uno sguardo interiore del musicista e della sua tribute band. Quando Chris ha finalmente l’occasione della sua vita, a subirne gli effetti negativi è la relazione con Emily. Jennifer Aniston mostra un'innocenza così straordinariamente efficace che segna in modo rilevante la pellicola.

Cake

Cake è l'unico film che ha permesso a Jennifer Aniston di ricevere una nomination ai Golden Globe (ha vinto un Golden Globe nel 2003 ma per Friends ). L’attrice interpreta una donna che soffre di dolore cronico e tumulto personale. Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival e mostra la Aniston per la prima volta senza trucco. Per tutto il film, l’attrice recita senza make up e rappresenta il ruolo più coraggioso della sua carriera.