L'attore , fermato per strada da un paparazzo, come mostrato da ET , ha risposto alla domanda lasciando tutti spaziati: ci sarà un ritorno di fiamma con Jennifer Aniston ?

Nelle scorse settimane la notizia di un possibile riavvicinamento tra Angelina Jolie e Brad Pitt aveva fatto molto parlare. Come riportato dal magazine The Sun, l’attrice sarebbe sembrata intenzionata a riavvicinarsi all’uomo con cui per anni ha formato la coppia d’oro di Hollywood, tuttavia le intenzioni di Brad non sarebbero sembrate le stesse, infatti una fonte vicina al The Sun avrebbe dichiarato: “Angelina ha fatto capire chiaramente a Brad che vorrebbe tornare insieme. Lei vorrebbe di nuovo poter ricostruire la famiglia e non sembra in grado di andare avanti. Ecco perché lei sta rendendo la situazione complicata per Brad per quanto riguarda ogni dettaglio del divorzio”.

Parallelamente però l’attore sembrerebbe essersi mostrato intenzionato soltanto a mantenere rapporti civili con Angelina (qui puoi trovare le foto più belle dell'attrice) per amore dei figli.

Dopo settimane di silenzio sulla vicenda, arriva ora un video che rimescola nuovamente le carte in tavola, ma questa volta la protagonista femminile è Jennifer Aniston.

Brad e Jennifer hanno fatto sognare il pubblico che ha vissuto una favola con la loto storia d’amore, però non sempre le fiabe hanno il lieto fine e nel 2005 la coppia annuncia il divorzio dopo cinque anni di matrimonio.

Brad Pitt risponde alla domanda

Nelle scorse ore il magazine ET ha pubblicato un servizio che ha subito fatto il giro del mondo, ci sarà un ritorno di fiamma tra Brad e Jennifer? Un paparazzo della testata ha raggiunto il protagonista di "Troy" mentre stava camminando verso la sua macchina, dopo veloci saluti, l’uomo ha fatto la domanda che tutti noi avremmo voluto sentire: “Te lo devo chiedere, tutti quanti lo vogliono sapere, tu e Jennifer state tornando insieme?”.

Il significato della risposta

Brad Pitt (qui le foto più belle del divo di Hollywood) non si è scomposto e ha continuato imperterrito a camminare verso la sua auto rispondendo con un sorriso e pochissime parole: “Oh cielo”. Cosa avrà voluto dire? Il filmato ha subito attirato l’attenzione di tantissime persone che hanno iniziato a domandarsi il significato di quella bravissima risposta dividendosi principalmente in due fazioni: da un lato chi sostiene che la risposta sia stata data per sottolineare come la domanda si ripeta ormai da moltissimi anni senza però alcun fondamento alla base, dall’altro invece chi pensa che quella risposta possa svelare proprio un possibile ritorno di fiamma, alla luce anche del compleanno di Jennifer del febbraio scorso a cui Brad ha partecipato.