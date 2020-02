Tra le coppie più amate che Hollywood abbia mai avuto, Brad Pitt e Jennifer Aniston non hanno mai smesso di far sognare. Anzi: ora che sono entrambi divorziati (Brad da Angelina Jolie, Jennifer da Justin Theroux) c’è chi parla di ritorno di fiamma, e i fan non stanno più nella pelle.

Ma com’è iniziata (e com’è finita) la relazione tra i due?

L’incontro, il matrimonio, il divorzio

Brad Pitt e Jennifer Aniston si conoscono ai tempi di “Friends”, quando lei è la fidanzatina d’America e lui il bello per eccellenza. Spinti dai rispettivi agenti, i due escono per la prima volta insieme nel 1998: un incontro combinato, da cui sarebbe nato un grande amore.

Insieme agli Emmy nel settembre del 1999, Brad e Jennifer ufficializzano la loro unione due mesi dopo ad un concerto di Sting. Il 29 luglio 2000 si sposano a Malibù: sembra una favola, di quelle destinate a non finire mai. Ma, nel 2004, tutto si rompe: sul set di “Mr. and Mrs. Smith” l’attore conosce Angelina Jolie e, complici le tante scene d’azione girate insieme, scoppia la passione. Così, nel gennaio 2005, arriva la separazione: «Quando ho saputo della notizia ho pianto e scosso la testa per diversi minuti. Ero troppo ferita per dare una risposta. Avevi scelto di fidarmi del mio ex marito, non volevo credere a tutti i gossip letti sulla loro relazione. Ma ho provato anche rabbia, dolore e imbarazzo», ha raccontato la Aniston a proposito del tradimento.

Ad ottobre 2005, quando ormai Brad Pitt è il compagno di Angelina Jolie, arriva anche il divorzio. Brad adotta i figli di Angelina, nel 2006 diventa padre di Shiloh Nouvel e - nel 2008 - dei gemelli Knox e Vivienne. Un’unione straordinaria, la loro, che il matrimonio (celebrato nel 2014) sembra consegnare all’eternità. Ma non è tutto oro ciò che luccica: mentre Jennifer Aniston sposa Justin Theroux, il matrimonio tra Brad e Angelina inizia a sfaldarsi. Fino a rompersi del tutto nel 2016.

Brad e Jennifer, single di ritorno

Dopo una lunga battaglia legale, il divorzio tra Brad e Angelina arriva ad aprile 2019. Intanto anche la Aniston dice addio a Justin, con una separazione decisamente meno burrascosa. Ed è in quel momento, che i fan di Brad e Jennifer tornano a sperare: lui si scusa pubblicamente per averle spezzato il cuore, lei dice di averlo perdonato. Tanto che, a settembre del 2018, vengono avvistati insieme a Laglio, nella villa di George Clooney.

Ritorno di fiamma? I due non hanno mai confermato. Ma l’attrice, a fine 2018, ha detto in un’intervista: «Non saprei quello che so oggi, se non fossi stata sposata con Brad. Amo Brad, lo amo davvero. Lo amerò per il resto della mia vita. È un uomo fantastico, e non rimpiango nulla: abbiamo trascorso insieme sette anni intensi, e ci siamo insegnati molto a vicenda». E poco importano, i flirt attribuiti a entrambi: secondo il gossip l’amore è (ri)sbocciato.

Anche se, la scena rubata ai SAG Awards, sembra mostrare una ritrovata confidenza ma non certo un ritrovato amore. Che rivederli insieme sia solo una speranza da fan?