Sag Awards, l'incontro tra Brad Pitt e Jennifer Aniston che fa sperare i fan

Un breve saluto, un bacio sulla guancia, uno sguardo d’intesa, le mani che si sfiorano senza afferrarsi, ed ecco l’evento gossip del momento (LE FOTO DELL'INCONTRO). I fan di Brad Pitt e Jennifer Aniston tornano a sperare nel ritorno di fiamma tra le due star, già marito e moglie dal 2000 al 2005. I due, che ufficialmente sono entrambi single, si sono incrociati alla cerimonia di premiazione degli Screen Actor Guild Awards, a Los Angeles. Un incontro documentato dalle immagini, che sono subito diventate virali. Non solo: su Twitter è stato convidiso centinaia di volte il video dell’attore che guarda estasiato la ex moglie sul palco mentre riceve il premio come migliore attrice in una serie drammatica.

Due divorzi difficili alle spalle

Sia Brad che Jennifer escono da due divorzi difficili. Addirittura devastante quello del divo di “C’era una volta a Hollywood”, protagonista di una battaglia legale con la ex Angelina Jolie. Lui ora ha smesso di bere ed ha appena vinto il Golden Globe e il Sag Award per la sua interpretazione nel film di Quentin Tarantino.

I fan tornano a sperare nel ritorno di fiamma

Ma quello di Los Angeles non è stato l’unico gesto di riavvicinamento tra i due. Il più eclatante sicuramente quello del 2018, quando la coppia - secondo alcuni magazine - avrebbe trascorso una vacanza in Italia, sul lago di Como, a casa di george Clooney. Poi era trapelata la notizia che Jennifer aveva invitato Brad ad un party per pochi intimi per Natale. Ora questo nuovo incrocio, che sta rinfocolando il mondo del gossip, scatenando i fan della coppia. La favola continua.