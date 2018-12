"Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme in Italia", è di nuovo amore?

Potrebbe essere un vero e proprio ritorno di fiamma quello tra Jennifer Aniston e Brad Pitt. Secondo il settimanale australiano New Idea non ci sarebbero dubbi, tanto che i due attori, dopo essersi visti in segreto durante tutto l’anno, si sarebbero concessi qualche giorno sul Lago di Como.



"Luna di miele in Italia"

Nello specifico secondo il settimanale, Pitt, ospite nella villa di George Clooney insieme a Shiloh, terzogenita avuta da Angelina Jolie, sarebbe stato raggiunto da Jennifer Aniston, che la scorsa settimana è stata occupata tra Como e Milano nelle riprese di "Murder Mystery". L'indiscrezione è stata rilanciata anche dal portale statunitense "In Touch" che ha titolato addirittura "Brad & Jen Honeymoon in Italy" (Brad & Jen luna di miele in Italia). Secondo una fonte citata dal magazine, i due, che trascorreranno nel nostro Paese due settimane, "stanno godendo del loro tempo insieme. È come se non fossero mai stati separati".

L'amicizia fra Jennifer e Shiloh

Idillio che viene confermato anche da New Idea, secondo il quale Aniston andrebbe molto d’accordo con la figlia di Pitt: "Jennifer e Shiloh hanno stretto un’amicizia straordinaria e Brad spera che questa vacanza aiuti sua figlia a dimenticare le amarezze recenti". Pitt e Angelina Jolie, infatti, si sono separati due anni fa con una lunga vicenda legale per l’affidamento dei figli, che dovrebbe concludersi entro il 2018 con il divorzio. Aniston invece si è separata lo scorso febbraio da Justin Theroux, dopo sette anni insieme. "Ora che Brad e Jen si sono ricongiunti e si sono sostenuti a vicenda durante i rispettivi divorzi non si lasceranno scappare l'un l'altro", sostiene il giornale australiano. I due erano stati sposati dal 2000 al 2005.