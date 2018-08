Angelina Jolie contro Brad Pitt, vuole il divorzio entro il 2018

A quasi due anni dalla separazione, Angelina Jolie e Brad Pitt non hanno ancora raggiunto un accordo sul divorzio. L'avvocato dell'attrice ha presentato alla corte d'appello di Los Angeles nuovi documenti, nei quali chiede di chiudere la pratica entro il 2018 e accuserebbe l'ex compagno di "non aver pagato alcun significativo supporto per i figli dopo la separazione".

Le nuove accuse

Jolie vorrebbe arrivare a una conclusione entro la fine dell'anno. Secondo i nuovi documenti, l'attrice avrebbe avuto con Pitt un accordo informale, che però non sarebbe stato rispettato. Con contributi che non sarebbero stati "sostenuti regolarmente". Mindy Nyby, portavoce dell'attrice, ha chiarito che la nuova documentazione ha l'obiettivo di "portare alla chiusura del matrimonio", in modo tale che Jolie e Pitt possano "passare a una nuova fase dalla loro vita" e "rinnovare l'impegno di devoti genitori" nei confronti dei sei figli. Non c'è ancora, infatti, un accordo ufficiale sulla loro custodia.

La versione di Brad Pitt

Al momento, da Brad Pitt e dal suo entourage non sono arrivati commenti ufficiali. Una fonte citata da Reuters ha fatto però trapelare una versione opposta a quella di Jolie, affermando che "Brad adempie ai suoi impegni". Il divorzio era stato chiesto da Angelina Jolie nel 2016, dopo due anni di matrimonio e al termine di una storia d'amore lunga dieci anni, che aveva reso la coppia una delle più ammirate e potenti di Hollywood. È stato l'inizio di un confronto sempre più aspro, che ha portato l'attrice ad accusare l'ex compagno di abusi sui figli, richiedendo l'affidamento esclusivo anche per i problemi di Pitt con l'alcol. L'attore è stato scagionato e ha affermato di aver smesso di bere.