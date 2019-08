I migliori film di Vince Vaughn

Vince Vaughn è un apprezzato attore, sceneggiatore e produttore statunitense, nato a Minneapolis il 28 marzo 1970. Le sue origini sono alquanto variegate, considerando come dentro di lui scorra sangue italiano, albanese, tedesco, inglese e irlandese. Vanta una naturale capacità di far ridere il pubblico, anche se negli anni si è confrontato anche con ruoli drammatici. Accettato dall’Università di Yale, decise di rinunciare e puntare tutto sulla propria carriera attoriale, venendone ripagato in pieno. Ha preso parte a 38 film, dall’esordio nel 1993 a oggi, ed è attualmente in sala con Una famiglia al tappeto. Ecco le sue pellicole migliori:

Swingers, 1996

Cinque ragazzi sono alle prese con la difficile ricerca del vero amore. Mike ha detto addio alla donna della sua vita, inseguendo il successo a Hollywood. Da allora sono trascorsi mesi ed è ancora attaccato alla segreteria, ricordando il passato e ripensando a ciò che ha perso. I suoi amici sono però stanchi di vederlo così e decidono di fare qualcosa.

Il tempo di decidere, 1998

Un film sull’amicizia e sulle complesse conseguenze da dover affrontare quando si è davvero legati a qualcuno. Tre amici vanno in vacanza in Malesia, ma soltanto due faranno ritorno a casa. Uno di loro viene infatti arrestato per possesso di droga, sconta una pena in carcere e viene condannato a morte. Gli altri due dovranno ora decidere se lasciarsi questo terribile passato alle spalle, lasciandolo morire insieme al proprio amico, o se salvargli la vita. Per farlo dovranno però tornare in Malesia e ammettere le proprie colpe.

Made – Due imbroglioni a New York, 2001

Due amici, Bobby e Ricky, non sanno cosa fare della loro vita. Il primo è un pugile senza talento e il secondo un donnaiolo. Si trasferiscono a New York e decidono di compiere il primo passo nel mondo del crimine. Si ritrovano a gestire una consegna per un membro della mafia, che si rivelerà però molto più pericolosa del previsto.

Dodgeball, 2004

Dodgeball racconta la folle storia di Peter LaFleur, proprietario dell’Average Joe’s, palestra scarsamente frequentata, ben al di sotto degli standard medi e a un passo dal fallimento. White Goodman ha messo gli occhi sulla struttura, volendone fare l’ennesimo centro del suo impero del fitness. L’indolente Peter avrà bisogno di soldi per riscattare la sua palestra, luogo d’incontro di svariati personaggi un po’ folli. Per riuscire nell’impresa si iscriverà a un torneo di dodgeball.

2 single a nozze, 2005

È il film di maggior successo della coppia composta da Vince Vaughn e Owen Wilson. Jeremy e John sono amici e soci e condividono un particolare hobby, si autoinvitano ai matrimoni di perfetti sconosciuti. Tutto fila liscio fin quando John non incontra la donna dei suoi sogni. Da allora ha inizio un’infinita sequela di bugie, che portano i due in un mare di guai.

La battaglia di Hacksaw Ridge, 2016

Mel Gibson ci porta nel 1942, con il giovane obiettore di coscienza Desmond Doss che decide di arruolarsi. Affronta così un duro addestramento, nel corso del quale si ritrova a essere costantemente umiliato, visto che non intende toccare un’arma in nessun caso. Riesce comunque a dimostrare il proprio valore, divenendo il primo obiettore di coscienza ad ottenere la Medaglia d’Onore del Congresso.

Cell Block 99 – Nessuno può fermarmi, 2017

Bradley ha detto addio alla sua vita da pugile. È un meccanico ma perde il lavoro e anche il suo matrimonio è a rischio. Ora che è a un passo dal fondo, non vede alternative se non lavorare come corriere per un trafficante di droga. Si ritrova però coinvolto in una sparatoria con la polizia. Ferito e arrestato, si ritrova in prigione, che per lui diventa un estenuante campo di battaglia.