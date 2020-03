Il mondo del cinema ha da sempre utilizzato lo spazio come fonte di ispirazione creando vere e proprie opere d’arte che ancora oggi appassionano tutti. Ecco alcuni tra i migliori film ambientati nello spazio da recuperare o rivedere.

10. Arrival, 2016

REGIA: Dennis Villeneuve

ATTORI: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O'Brien

Louise Banks, linguista di fama mondiale, ha perso la propria figlia prematuramente ma quello che lei crede la fine è in realtà l’inizio di una storia incredibile. Navi aliene cercano un contatto nel mondo e Louise viene reclutata dall'esercito degli Stati Uniti insieme al fisico teorico Ian Donnelly per penetrare il monumentale monolite e 'interrogare' gli extraterrestri sulle loro intenzioni. Louise dovrà trovare un alfabeto comune per costruire un dialogo con l'altro.

9. Armageddon, 1998

REGIA: Michael Bay

ATTORI: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Steve Buscemi

Un meteorite minaccia il pianeta Terra e la Nasa decide che c’è un solo modo per distruggere l'asteroide: atterrare sulla superficie del meteorite e farlo esplodere dall'interno. Per farlo però c’è bisogno di una squadra di trivellatori americani, improbabili eroi abituati ad estrarre il petrolio e che raccoglieranno le speranze di tutto il mondo.

8. Apollo 13, 1995

REGIA: Ron Howard

ATTORI: Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise, Ed Harris, Kathleen Quinlan

“Apollo 13” ricostruisce cinematograficamente la missione spaziale che tenne con il fiato sospeso l'America nell'aprile del 1970. Apollo 13, con destinazione Luna, è piena però di complicazioni. L'esplosione del motore dei serbatoi dell'ossigeno e del motore principale obbliga i tre astronauti a bordo in una vera e propria trappola spaziale. Con tenacia e grandi abilità, la tragedia viene evitata e i tre rientrano nell'atmosfera sani e salvi.

7. Star Wars (L’Impero colpisce ancora), 1980

REGIA: Irvin Kershner

ATTORI: Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Frank Oz, Alec Guinness

I ribelli si compattano per combattere l’Impero dopo la distruzione della Morte Nera. Luke Skywalker si sposta nel sistema Dagobah e viene addestrato dal maestro Yoda così da diventare vero Jedi. Han Solo e la principessa Leia sono braccati da Darth Vader che va a caccia di Skywalker. I due si rifugiano da Lando Carlissian, amico di Han Solo. Il cacciatore di taglie avverte Darth Vader che fa prigioniero Han Solo in una lastra di carbonio e poi affronta Luke Skywalker.

6. Gravity, 2013

REGIA: Alfonso Cuarón

ATTORI: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris, Orto Ignatiussen, Phaldut Sharma

Gli astronauti Ryan Stone e Matt Kowalsky si stanno occupando di riparare una stazione orbitante nello spazio quando vengono travolti da una tempesta di detriti. La stazione è distrutta e li lascia a vagare nello spazio nel disperato tentativo di sopravvivere e trovare una maniera per tornare sulla Terra.

5. Interstellar, 2014

REGIA: Christopher Nolan

ATTORI: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, John Lithgow

Una piaga sta uccidendo i raccolti della Terra, da diversi decenni l'umanità è in crisi da cibo e quasi tutti sono diventati agricoltori per supplire a queste esigenze. La scienza è ormai dimenticata e anche ai bambini viene insegnato che l'uomo non è mai andato sulla Luna, si trattava solo di propaganda. L'ex astronauta Cooper, mai andato nello spazio e costretto a diventare agricoltore, scopre grazie all'intuito della figlia che la NASA è ancora attiva in gran segreto, che il pianeta Terra non si salverà, che è comparso un warmhole vicino Saturno in grado di condurli in altre galassie e che qualcuno deve andare lì a cercare l'esito di tre diverse missioni partite anni fa. Forse una di quelle tre ha scoperto un pianeta buono per trasferire la razza umana e in quel caso è già pronto un piano di evacuazione. Andare e tornare è l'unica maniera che Cooper ha di dare un futuro ai propri figli.

4. Moon, 2009

REGIA: Duncan Jones

ATTORI: Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott, Kaya Scodelario, Matt Berry

La Lunar ha trovato il modo di generare l’energia in maniera pulita e non dannosa sfruttando il materiale presente sul lato oscuro della Luna. Il lavoro viene sorvegliato da una base posta sul satellite naturale della Terra abitata unicamente da un computer tuttofare dalla voce umana e da un uomo, solo. Un incidente quasi mortale gli farà scoprire che è tutto un inganno e lo metterà in contatto con un altro se stesso.

3. Solaris, 2002

REGIA: Steven Soderbergh

ATTORI: George Clooney, Natacha McEhone, Jeremy Davies, Ulrich Tukur, Natascha McElhone

Un messaggio dalla piattaforma che ruota intorno al pianeta Solaris viene intercettato da un astronauta. Decide così di andare in missione e scopre che a bordo ci sono state morti violente ma, soprattutto, che il pianeta ha la forza di materializzare l'inconscio degli umani. Ricompare così sua moglie.

2. Alien, 1979

REGIA: Ridley Scott

ATTORI: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt

L'astronave Nostromo sbarca su un pianeta da cui proviene un SOS. Un membro dell'equipaggio viene attaccato da un essere a forma di ragno. I coloni sono stati in realtà sterminati da una razza aliena che ha trasformato la base in una gigantesca covata.

1. 2001: Odissea nello spazio, 1968

REGIA: Stanley Kubrick

ATTORI: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter

Alle origini dell'uomo, un misterioso monolito compare sulla Terra. La sua presenza attiva l'intelligenza dei primati. Sulla Luna, in prossimità del cratere Tyco, è stato trovato un monolito la cui esistenza viene tenuta sotto il massimo segreto. Il monolito lancia però un segnale verso il pianeta Giove. Diciotto mesi dopo l'astronave Discovery si dirige verso il pianeta. A bordo si trovano due astronauti, Frank e David, tre ricercatori ibernati e il computer della nuova generazione, HAL 9000.