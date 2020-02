I 20 migliori film per bambini

Un'immagine tratta dal film "Winnie The Pooh - Nuove avventure nel bosco dei 100 acri", in onda su Sky Cinema Family, all'interno del consueto appuntamento con Disney Cinemagic - © Disney

Da Mary Poppins a Mrs. Doubtfire , spesso lo schermo fa le veci di una vera tata. E non perché bada ai vostri figli mentre voi cucinate o fate i mestieri in casa ma perché riesce a impartire loro lezioni di vita che a volte nemmeno la migliore babysitter riuscirebbe a insegnargli. Parola di Sky Cinema Family e delle sue morali dirette proprio ai bambini che guardando Casper, Gli Aristogatti o Big Hero 6 non solo si divertono ma imparano valori fondamentali nella vita

di Camilla Sernagiotto

Le pellicole per bambini

Il pubblico dei più piccoli è un target molto particolare e delicato poiché è una vera e propria spugna. Non stiamo parlando di Spongebob ma proprio del fatto che gli under 10 apprendono più velocemente di qualsiasi laureando in fisica nucleare e si nutrono di tutti gli stimoli che gli arrivano dall'esterno.

Per questo motivo la scelta dei film da fare vedere ai più piccoli deve essere ponderata molto delicatamente, avvalendosi dei migliori consigli, dei titoli più sicuri e di nomi che siano un marchio di garanzia di qualità e sicurezza.

Tra questi, quello di Sky Cinema Family può essere considerato un sinonimo di Parental Control nonché di tranquillità per i genitori, che possono fidarsi di tutto ciò che passa su quegli schermi a prova di bimbo.

Per chi volesse qualche consiglio per indirizzare i propri figli verso pellicole non solo ammissibili ma addirittura lodevoli per quanto concerne l’educazione puerile, ecco i venti migliori titoli da fare vedere in piena sicurezza ai propri bambini.

Ricordando che il massimo della qualità di fruizione da parte dei più piccoli è sempre il condividere la visione con mamma e papà…

Ma non temete: tutti e venti le pellicole che troverete nel seguente elenco sono veri e propri manicaretti filmici di cui anche i più grandi andranno ghiotti!

La lista dei migliori film per bambini

Doraemon - Il film

Le avventure di Nobita Nobi e del suo gatto-robot venuto dal futuro sono un classico per ogni bambino nato dagli anni Settanta in poi. Questo è il lungometraggio datato 2014, molto amato dai grandi ma soprattutto dai piccini. I bambini adorano letteralmente il buffo personaggio di Doraemon e si immedesimeranno nel ragazzino protagonista. Perfetto per i bimbi amanti dei gattini e dei robottini (quindi per tutti i bimbi, insomma).

I Minion

Gli ormi osannati da chiunque organismi gialli unicellulari che dall’alba dei tempi servono i cattivoni più cattivoni che ci siano sono amatissimi dai più piccoli. Dal T-Rex a Napoleone, i Minion si ritrovano all’improvviso senza alcun padrone da servire, motivo per cui cadranno in depressione. Ma il Minion di nome Kevin ha un piano per trovare il capo più malvagio che si possa desiderare, per sé e per i suoi fratelli. I bambini adorano i piccoli, buffi e simpaticissimi Minion e, dopo la visione di questo film, pretenderanno di popolare la vostra casa di peluche e gadget a essi intitolati, preparatevi fin da subito. Adatto a educare i più piccoli al fatto che al mondo la cattiveria, ahinoi, esiste ma può essere comunque ben gestita.

Big Hero 6

Il giovanissimo esperto di robot Hiro Hamada ha come modello di lavoro e di vita l’adorato fratello Tadashi. A causa di una disgrazia, il fratello perde la vita lasciando in Hiro un enorme vuoto. A colmare parzialmente quella voragine arriverà Baymax, un dolcissimo robot messo a punto da Tadeshi con il quale Hiro si ritroverà a vivere un’avventura a dir poco emozionante. Un ottimo film d’animazione per i più piccoli perché insegna loro ad affrontare la scomparsa di una persona cara e a non darsi mai per vinti.

Cenerentola

La versione del 2015 della celeberrima fiaba diretta da un vero Principe Azzurro del grande schermo qual è Kenneth Branagh. La bella Ella, ossia Cenerentola, è interpretata da Lily James, un’attrice che per le vostre bambine diventerà un vero modello di garbo, eleganza e classe. Non è un film adatto a chi vuole crescere i propri pargoli senza condizionamenti di genere e stereotipi principeschi da bambine. Ma non fare vedere un film del genere per queste motivazioni rende lo stereotipo della Principessa ancora più allettante agli occhi delle vostre bimbe, badate bene. Lasciate che i vostri piccoli si rifacciano gli occhi con questa pellicola che è davvero una favola e che lascerà i vostri bimbi con gli occhi spalancati dall’incanto. Il titolo giusto per le bambine che adorano gli abiti da sogno e le scarpe della mamma.

Winnie The Pooh - Nuove avventure nel bosco dei 100 acri

Il regista da chapeau Don Hall, premio Oscar per Big Hero 6, dirige il 51esimo classico Disney. Questo nuovo capitolo della saga di Winnie vedrà il mitico orsacchiotto aiutare l’asinello Ih-Oh a ritrovare la sua coda. Un gioiellino della preziosa parure luccicante che è l’epopea di Winnie The Pooh: i più piccoli l’adoreranno e, assieme a Winnie & Co., impareranno il valore dell’amicizia e l’importanza della collaborazione.

Gli Aristogatti

Un classico Disney ambientato nella Parigi d’inizio Novecento: Madame Adelaide, ricchissima signora amante dei gatti, decide di fare testamento e di lasciare la sua ingente eredità ai suoi adorati felini Duchessa e i cuccioli Minou, Bizet e Matisse. Oltre a loro, nomina come successivo erede il maggiordomo Edgar che, pur di arraffare l’intero patrimonio della padrona è disposto a tutto, perfino a fare fuori i teneri gattini di casa. Inizierà così per Duchessa e i suoi piccoli un’eccitante avventura alla ricerca della salvezza. Un classico Disney che ha ammaliato intere generazioni di bimbi e che farà altrettanto con i vostri, insegnando loro l’amore e il rispetto per gli animali. Durante i titoli di coda, però, preparatevi alla richiesta di prendere un gattino.

Pomi D’Ottone E Manici Di Scopa

Durante la seconda guerra mondiale un'apprendista strega aiutata da tre bambini vanno alla ricerca di un libro magico che contiene formule molto preziose e potenti. Una volta ritrovato, riusciranno a sabotare lo sbarco dei tedeschi sulla costa inglese. Una pellicola di culto che incanterà i più piccoli a colpi di bacchetta magica e che insegnerà loro un po’ di primordi di storia.

Hook - Capitan Uncino

Peter Banning è un avvocato che improvvisamente verrà richiamato dal terribile Capitan "Hook" Uncino il quale è intenzionato a incontrare ancora una volta il suo acerrimo nemico. Si scopre così che Peter Banning altri non è se non Peter Pan finalmente cresciuto. Un condensato di avventure fiabesche firmate da Steven Spielberg in persona che porteranno a un Happy Ending per tutti tranne Uncino, che verrà definitivamente sconfitto, e Campanellino, innamorata ma non corrisposta da Peter (che nel mondo reale si è sposato e ha pure figliato). Un ottimo film per bambini, leggero quanto basta ma con una morale profonda quanto serve.

Casper

In un castello infestato dai fantasmi arriva il dottor Harvey assieme alla figlia Kat. Il suo compito è quello di cacciare gli spettri, incarico assegnatogli dalla sua cliente, la perfida signora che ha ereditato la casa. Tra gli inquilini di ectoplasma del castello c’è Casper, timido e tenerissimo fantasmino che si innamorerà di Kat e riuscirà a convincere lei e il padre che gli spettri non sono malvagi come la gente crede. Un film delizioso che caccerà lo spauracchio dei fantasmi dalla vostra casa: i vostri bambini non ne avranno più paura dopo aver fatto la piacevolissima conoscenza del piccolo Casper!

Babe, maialino coraggioso

Il maialino Babe riesce a salvarsi dal destino crudele e cruento del macello e finisce a una coppia di contadini, vinto da loro durante una fiera. Nella nuova fattoria in cui va a vivere farà amicizia con gli altri animali e si dimostrerà particolarmente abile a radunarli e dirigerli, come se fosse un cane da pastore. Proprio queste sue spiccate doti faranno sì che i suoi nuovi padroni lo iscrivano al campionato di cani da pastore. Una pellicola dolcissima e divertente che farà innamorare i vostri bambini sia del tenero protagonista sia di tutti gli animali da fattoria. Un buon modo per scoprire la zoologia, soprattutto per quei bambini di città che raramente sono a contatto con galline e pecore. A fine visione, i vostri figli vi chiederanno di prendere un maialino da tenere in casa. Per riparare al danno, fategli vedere subito Gli Aristogatti così ve la caverete con un semplice e più gestibile micino…

Dumbo

Il capolavoro Disney del 1941 è ancora uno dei gioiellini filmici più amati dal mondo dell’infanzia. Dumbo è il cucciolo dell’elefantessa Jumbo con la quale vive in un circo. Ma Dumbo non è particolarmente amato dagli altri colleghi elefanti e la sua vita peggiorerà ulteriormente quando sua mamma verrà imprigionata a causa di una sfuriata. Fortunatamente troverà conforto nell’amicizia con un topolino che gli suggerirà parecchie trovate per esibirsi durante gli spettacoli, una su tutti quella di volare servendosi delle sue enormi orecchie. Non c’è bambino che non rimanga incantato da questo classico di animazione nonché di dolcezza infinita.

Il mio vicino Totoro

Le sorelline Satsuke e Mei si trasferiscono insieme al padre in campagna, in attesa che la madre venga dimessa dall’ospedale che si trova vicino alla nuova casa. Per le due bimbe incomincerà un viaggio avvincente alla scoperta di un nuovo mondo, abitato da creature fantastiche. Un’avventura unica che lascerà i bambini a bocca spalancata dalla meraviglia. Adatto ai bambini dalla spiccata fantasia e immaginazione.

Alla ricerca di Nemo

La Grande Barriera Corallina non è proprio la casa dolce casa dei pesciolini più piccoli, piena com’è di insidie e predatori. È proprio questo il motivo principale delle ansie di Marlin, il pesce pagliaccio padre del piccolo Nemo. Dopo la scomparsa della moglie, Marlin accudisce suo figlio con la stessa premurosa attenzione di una mamma chioccia ma la sua diventa davvero maniacale, soprattutto quando all’orizzonte incomincia a intravedersi il primo giorno di scuola del piccolo. Dopo un litigio con il padre, Nemo si allontanerà dalla sua sicura dimora (in un arioso anemone di mare terrazzato) e sfiderà il divieto genitoriale nuotando oltre la barriera per curiosare attorno a una barca. Verrà catturato da un sub e incomincerà così il lungo viaggio che porterà papà Marlin alla ricerca del suo piccolo amaro Nemo. Un film adatto ai più piccoli, una pellicola divertente ma anche molto educativa: non c’è bambino che non impari la lezione di questa storia, ossia che è bene seguire ciò che dicono i genitori anche quando questo sembra remargli contro.

La carica dei 101

Un altro classico Disney, datato 1961 ma sempre attuale e godibilissimo. Rudy Radcliff è un giovane compositore di canzoni che possiede un bel cane dalmata, Pongo. Convinto che il celibato del suo padrone sia controproducente per entrambi, Pongo lo spinge tra le braccia di Anita, una bella e dolce ragazza che possiede anch’essa una cagnetta dalmata di nome Peggy. I fatidici sì saranno quindi due: Rudy e Anita celebreranno il matrimonio a due zampe mentre Pongo e Peggy le nozze a quattro. La loro vita è adesso perfetta ma la giovane sposa ha un’amica insopportabile, invadente e a dir poco malvagia. Nomen omen: si chiama Crudelia Demon e ha in mente un piano degno del suo nome, ossia confezionarsi una pelliccia di cane dalmata… I vostri bambini adoreranno questa meravigliosa avventura, inoltre impareranno a rispettare e ad amare i cani. E mai e poi mai, una volta cresciuti, indosseranno una pelliccia, né di visone né di castoro che sia. Anche solo per questo motivo, vale la pena farglielo vedere.

The LEGO Movie

Finalmente i vostri figli potranno vedere sullo schermo le avventure dei mattoncini variopinti con cui giocano tutto il giorno! Un film adatto a tutti, esattamente come i suddetti mattoncini che intrattengono bambini ed ex bambini da intere generazioni. Ottimo per chi volesse spingere i propri figli a farei costruttori edili.

Festa in casa Muppet

La versione “muppetiana” di Canto di Natale di Dickens è perfetta per preparare al periodo natalizio i vostri figli. Il protagonista della fiaba, Ebenezer Scrooge, è interpretato dall’attore britannico Michael Caine mentre gli altri personaggi sono i coloratissimi e divertentissimi pupazzi del Muppet Show. Un bel modo per impartire ai vostri bambini la morale dickensiana dei Natali passati, presenti e futuri.

Mrs. Doubtfire

Una delle commedie sempreverdi del grande schermo, uno dei film più amati da grandi e piccini. Il protagonista è un eccezionale Robin Williams che, pur di stare vicino ai propri figli dopo la separazione dalla moglie in attesa del divorzio, arriverà a camuffarsi da vecchia signora e a spacciarsi per una bambinaia. Assunta dalla quasi ex moglie, diventerà così la tata dei suoi figli, riuscendo a conquistare totalmente sia il loro cuore sia quello della moglie, che rimarrà così tale. Una favola meravigliosa e divertente, un film che ogni bambino adorerà. Da guardare però assieme a mamma e papà, abbracciati sul divano: è importante che ci sia armonia nel vostro nucleo familiare.

Shrek

Per coloro di cui sopra che non amano rimpinzare le teste dei propri figli di stereotipi fiabesco-principeschi, Shrek è la risposta. L’omonimo protagonista, infatti, non è un bel principe azzurro bensì un orribile orco verde che rutta e legge le favole seduto sul gabinetto. Il suo destriero è un asinello di nome Ciuchino che vi farà ridere assieme ai vostri bambini fino alle lacrime e la Principessa, per farvi capire, ha il vizio di mangiare i topi. Ironia, tanta ironia. E parecchia intelligenza, due degli ingredienti perfetti per una ricetta gustosa che i vostri bambini divoreranno. Se però non volete che i vostri figli scoprano l'esistenza del rutto sonoro, tralasciate questo titolo.

Harry Potter e la Pietra Filosofale

Il primo capitolo della saga del maghetto più celebre della storia è il perfetto inizio per fare approcciare vostro figlio al magico mondo di Harry Potter. Se già gli state leggendo il libro e non vedete l’ora di rivedere i film assieme a lui, non perdete tempo e godetevi Harry Potter e la Pietra Filosofale. Dopo la visione, dovrete impacchettare tutta la bibliografia di J. K. Rowling sotto l’albero di Natale. Adatto ai bambini molto fantasiosi e creativi.

Mary Poppins

Il film cult per antonomasia, quello che dal lontano 1964 detta legge in materia di bambinaiate. Non sarà spassosa come Robin Williams in Mrs. Doubtfire ma Mary Poppins conosce talmente tanti trucchi per farsi adorare dai bambini che nemmeno Harry Potter potrebbe stracciarla. E proprio con l’occhialuto Potter la nostra Mary condivide i ferri del mestiere: anche lei ha poteri sovrannaturali, quelli con i quali riuscirà a far vivere ai propri bimbi le avventure più magiche che mai si siano viste. Dura la vita della vostra babysitter dopo aver fatto vedere ai vostri figli questo film… Perfetto per quei bambini che odiano rimettere a posto la cameretta e prendere medicine amare.