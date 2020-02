Minions 2: il trailer del film

I piccoli e buffi Minions tornano al cinema con un secondo e nuovissimo capitolo. Non subito, però. Bisognerà aspettare il prossimo 27 agosto per vederli nelle sale italiane. Intanto, dopo il teaser trailer, rilasciato durante il Super Bowl, la Universal ci regala, ora, anche il trailer ufficiale.



Anche se fino ad ora, si hanno ancora scarse notizie sulla trama completa del film, sappiamo che Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo (questo il titolo in italiano) è stato diretto da Kyle Balda e Brad Ableson e ci racconta l’ascesa di Gru nell'olimpo dei super cattivi, evento che poi sarà al centro degli eventi del primo film in cui hanno esordito i Minions. Il personaggio di Gru è stato doppiato nella sua sua versione originale da Steve Carell, mentre la sua voce italiana appartiene a Max Giusti



Con Cattivissimo Me e Minions, Illumination ha creato un enorme successo d’animazione. Il franchise ha infatti superato 3 miliardi e 700 milioni di dollari nel mondo. Cattivissimo Me 3, pellicola del 2017, è arrivato alla cifra totale d’incasso di 1 miliardo e 600 milioni di dollari. Il sequel di Minions arriverà nelle nostre sale cinematografiche a partire dal 27 agosto 2020.



Il poster del film