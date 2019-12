Peter Pan, tutti i film basati sul personaggio letterario

Le avventure di Peter Pan sono al centro di moltissimi film, d’animazione e non. Ecco i più famosi

È tra i personaggi di fantasia più amati di sempre, Peter Pan. Piace a tutti, grandi e piccini. Ed è stato negli anni protagonista di racconti e di film.

Vediamo insieme tutte le pellicole più famose.

“Peter Pan” (1924)

Film muto diretto da Herbert Brenon, “Peter Pan” vede l’omonimo protagonista entrare nella casa dei Darling, alla ricerca dell’ombra persa durante una precedente “irruzione”.

Quando i bambini lo scoprono, Peter Pan decide di portarli con sé sull’Isola che non c’è, dove si dovranno confrontare con Capitan Uncino. Ma, nonostante la bellezza dell’avventura, i piccoli sceglieranno di tornare a casa da mamma e papà.

“Le avventure di Peter Pan” (1953)

Film d'animazione prodotto da Walt Disney e basato sull'opera teatrale “Peter e Wendy” di J. M. Barrie, “Le avventure di Peter Pan” racconta la storia di Wendy, una ragazzina di Londra nella cui vita - una notte - entrano Peter Pan e la fatina Trilly.

Peter Pan è in cerca della sua ombra, persa qualche giorno prima per colpa di Nana, cane di Wendy e dei suoi fratelli. Quando la ragazzina gliela cuce, lui la porta con sé. La destinazione è l’Isola che non c’è, dove Wendy potrà raccontare favole e diventare la mamma dei Bimbi Sperduti.

“Hook - Capitan Uncino” (1991)

Diretto da Steven Spielberg, “Hook - Capitan Uncino” vanta un cast d’eccezione: Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts.

Sequel delle avventure originali di Peter Pan, il film vede un Peter Pan cresciuto che ha perso i suoi ricordi d'infanzia. Ora è un avvocato di successo, sposato e con due figli. Ma quando Capitan Uncino rapisce i suoi bambini, Peter è costretto a tornare sull’Isola che non c’è per fronteggiare ancora una volta l’acerrimo nemico.

“Ritorno all'Isola che non c'è” (2002)

Sequel di “Le avventure di Peter Pan” del 1953, “Ritorno all'Isola che non c'è” è un film d’animazione che ha al centro la figura di una bambina, Jane.

Il papà, costretto a partire per il fronte, le affida il fratellino. E lei prende quel compito talmente sul serio da dimenticarsi i giochi e la sua infanzia. Fatica a credere alle storie che mamma Wendy le racconta su Peter Pan, Campanellino e Capitan Uncino, ma presto dovrà ricredersi.

“Peter Pan” (2003)

Diretto da a P. J. Hogan, e uscito a cent’anni dall’esordio di Peter Pan a teatro, “Peter Pan” è la più fedele trasposizione del romanzo originale, nei toni e nelle atmosfere.

Tuttavia, il regista si prende decisamente delle libertà, tingendo l’amicizia tra Peter Pan e Wendy di un’insolita vena romantica. Il ragazzo, che ogni sera lascia la sua Isola che non c’è per andare ad ascoltare le storie che la giovane racconta ai suoi fratellini, decide di salvarla quando il padre decide che è per lei giunto il momento di trovare marito.

“Neverland - Un sogno per la vita” (2004)

Diretto da Marc Forster e interpretato da Johnny Depp, Kate Winslet e Dustin Hoffman, “Neverland - Un sogno per la vita” non è un film su Peter Pan ma sul suo autore, lo scrittore James Matthew Barrie. Ma è anche un viaggio verso l’Isola che non c’è.

La pellicola racconta la nascita di Peter Pan. E, diretto e interpretato magistralmente, è stato candidato a moltissimi premi Oscar.

“Pan - Viaggio sull'isola che non c'è” (2015)

Diretto da Joe Wright, rivisitazione del classico di J. M. Barrie, “Pan - Viaggio sull'isola che non c'è” annovera nel cast Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara e Amanda Seyfried.

Peter Pan vive in un orfanotrofio londinese, dove la sua vena ribelle non è ben vista. Nel corso di una notte incredibile, viene trasportato in un mondo fantastico di pirati e di fate, dove sarà costretto a sconfiggere Barbanera per salvare quel mondo e scoprire il suo destino.