Un nuovo anno sta per iniziare e gli studios hanno in cantiere un gran numero di pellicole, fra nuovi film di animazione e sequel. Inoltre, continua la scia di remake in live action dei grandi classici di ieri

di Floriana Ferrando

Non sono bastati gli incassi da record de Il Re Leone, né il successo di pubblico di Frozen 2 e neppure la magia della lampada del Genio di Will Smith del remake di Aladdin: Disney continua a lavorare per portare sugli schermi nuove avventure con personaggi inediti o rispolverare i protagonisti già noti delle favole di ieri.

2020 secondo Disney

Il 2020 sarà un anno ricco, con diversi titoli già annunciati. Il primo film a giungere nelle sale sarà Onward - Oltre la magia, atteso il prossimo 6 marzo: primo film originale Pixar da Coco del 2017, Onward - con Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer - segue le avventure di due fratelli elfi, adolescenti, alla ricerca della magia in un “mondo fantasy suburbano”.

Il primo remake in live action dell’anno, invece, avrà per protagonista la combattente dagli occhi a mandorla Mulan, con l’attrice cinese Liu Yifei nel ruolo della protagonista. La pellicola, diretta da Niki Caro, arriva a più di 20 anni dal film originale: nelle sale il 26 marzo 2020.

Marvel, fra solo-movie e film corali

Fra gli altri progetti in calendario, si fanno largo i supereroi Marvel: prima è il turno di Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson, che porterà il pubblico all’interno di inseguimenti mozzafiato e combattimenti al cardiopalma (1 maggio 2020), poi conosceremo i tanto nominati Eterni, la squadra di eroi nata per mano dei Celestiali. La pellicola approderà sul grande schermo il 6 novembre.

Disney guarda al 2021

Calendario ricco anche per il 2021 in casa Disney. Oltre a diversi titoli non ancora confermati ufficialmente, spiccano film già ampiamente anticipati dagli studios. Ad aprire sarà un personaggio dei fumetti, che apparirà per la prima volta al cinema: Shang Chi and the Legend of the Ten Rings (1 febbraio 2021) si concentra sulle avventure di Shang Chi, il “maestro del Kung-Fu” nato sulle pagine dei fumetti. Doppietta a maggio 2021: il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch tornerà con una nuova avventura intitolata Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mentre gli appassionati dei classici Disney potranno rifarsi con il solo movie su Crudelia Demon, la cattiva de La carica dei cento e uno, film del 1961 (atteso il 28 maggio). In programma anche un nuovo titolo su Indiana Jones (9 luglio) e il ritorno del Dio del Tuono, con Thor: Love and Thunder, atteso il 5 novembre 2021 con un cast d’eccezione.

Disney, verso il futuro e oltre

Tra i film in fase di lavorazione ricordiamo il remake di Pinocchio, diretto da Paul King, e Il libro della Giungla 2 di Jon Favreau: entrambe le pellicole - secondo alcuni rumors online - potrebbero essere rilasciate nel 2021.

Per il 2022 già accennati, invece, il ritorno di Black Panther e un nuovo capitolo galattico della saga di Star Wars, attualmente nelle sale con The Rise of Skywalker.

RISPONDI AL QUIZ: Quante ne sai sui film Disney?

(se non visualizzi il contenuto interattivo CLICCA QUI)