Un tempo indossava sulle spalle un soffice mantello (ottenuto da un tappeto Ikea), ora vestirà la maschera da supereroe: Kit Harington, l’affascinante Jon Snow de Il Trono di Spade, fa il suo esordio all’interno del Marvel Cinematic Universe nel film The Eternals.

Kit Harington è il Cavaliere Nero del MCU

La notizia arriva dal recente D23, l’evento più atteso dai fan dell’universo Disney: l’attore britannico reciterà nel ruolo di Dane Whitman, noto anche come Black Knight. Dane Whitman è un personaggio dei Marvel Comics, apparso per la prima volta sulle pagine dei fumetti nel 1967. In origine nemico dei Vendicatori, successivamente ha iniziato a collaborare con il Doctor Strange e la squadra di supereroi per un obiettivo comune. Le sue doti? Esperto in robotica, abile spadaccino e pratico di arti marziali, il Cavaliere Nero non ha alcun superpotere, ma ha la capacità di evocare la sua magica spada d’ebano quando non è a portata di mano.

The Eternals, il cast del comic movie

Sul set del film Kit Harington reciterà al fianco dell’ex collega Richard Madden: l’attore scozzese che presta il volto a Robb Stark nella serie tv Il Trono di Spade, qui interpreta l’eterno Ikaris. Il film vedrà la partecipazione anche di Angelina Jolie nel ruolo di Thena, Salma Hayek in quello di Ajak, leader degli Eternals, Barry Keoghan aka Druig e Gemma Chan, che dopo avere interpretato Minn-Erva in Captain Marvel (2019), torna dell’universo dei comicmovie con il personaggio di Sersi.

The Eternals, il first look dei protagonisti

Durante il panel dei Walt Disney Studios al D23 Expo 2019 Kevin Feige ha stuzzicato la curiosità del pubblico svelando una prima immagine del look che gli Eterni sfoggeranno sul grande schermo. La concept art rappresenta solamente un’idea iniziale dei costumi, ma ciò che salta all’occhio (GUARDA la presentazione su Twitter) è che i costumi mantengono i colori vivaci e brillanti dei disegni originali del defunto Jack Kirby, pur modificandone le linee.

The Eternals, il progetto Marvel

Diretto da Chloé Zhao su una sceneggiatura di Matthew e Ryan Firpo, il film arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 6 novembre 2020. La pellicola del MCU si ispira ad un gruppo di eroi sovrumani, che ha fatto la sua prima apparizione nei fumetti Marvel nel 1976. Nati dall’autorevole penna dell’artista Jack Kirby, nel film gli Eterni vengono inviati sulla Terra per proteggere l'umanità dalle loro controparti malvagie, i Devianti.

