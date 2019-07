Blade, Mahershala Ali protagonista del nuovo film Marvel

Non soltanto minacce aliene nel MCU ma anche terrestri, seppur ben al di fuori di ciò che reputiamo essere la normalità. Si tratta di vampiri e se c’è un supereroe in grado di tutelare l’umanità da questa minaccia, quello è Blade. Una delle figure iconiche degli anni Novanta, al centro di tre pellicole, sta per tornare al cinema, come annunciato dal palco del San Diego Comic-Con 2019. I fan non aspettavano altro, con il Diurno che ovviamente muterà volto, passando da quello di Wesley Snipes a quello di Mahershala Ali.

Il due volte Premio Oscar (per Moonlight e Green Book) entrerà ufficialmente a far parte del gigantesco universo cinematografico Marvel. Kevin Feige si è espresso in merito, spiegando come da anni ormai fosse intenzionato a trovare il giusto modo per riproporre Blade, riportando in auge questo amatissimo personaggio. L’assist vincente è stato fornito da Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, che ha apportato al MCU l’elemento del soprannaturale.

La scelta di Mahershala Ali

Avendo a che fare con un universo così ampio, la continuità narrativa è senza dubbio uno dei principali ostacoli. Proprio per tale ragione la scelta di Mahershala Ali ha confuso non poco i fan più attenti. L’attore non è infatti del tutto nuovo al MCU, avendo interpretato il personaggio di Cottonmouth in Luke Cage, serie Netflix targata Marvel. Gli appassionati si chiedono ora come sarà gestita la continuità, con lo stesso Cheo Hodai Coker, showrunner della serie tv, che ha espresso i propri dubbi in merito. Da villain a eroe, sarà questo il destino di Mahershala Ali? Chris Evans e Michael B. Jordan hanno interpretato entrambi Johnny Storm dei Fantastici Quattro, eppure la gente li ricorda per Captain America e Killmonger. Non sarebbe dunque un caso isolato. I Fantastici Quattro riceveranno però un nuovo reboot, al fine di inserire il gruppo di supereroi ufficialmente nel MCU. Secondo questa logica il rischio è che Luke Cage venga estromesso dalla continuità ufficiale. Rischio concreto anche per le altre serie legate al personaggio (Jessica Jones, Daredevil e Iron Fist), considerando il prodotto crossover creato, The Defenders.

Le parole di Wesley Snipes

Al di là di qualche ragionevole dubbio però si è registrato un generale entusiasmo per la scelta del nuovo Blade. In merito si è espresso lo stesso Wesley Snipes, che ha ammesso d’aver ricevuto la notizia come tutti gli altri, in maniera sorprendente. L’attore però si è voluto congratulare con il collega, rivolgendosi infine ai suoi tanti fan. Tutti sono a conoscenza dei propri legali di Snipes, che i suoi più fedeli ammiratori ora vorrebbero tornare in scena nel nuovo capitolo di Blade. L’attore, oggi 56enne, si è detto convinto che prima o poi avrà modo di lavorare al fianco di Ali: “Non preoccupatevi, questa non è la fine della storia”.

Non è dunque da escludere un eventuale coinvolgimento del Blade originario. Ciò che è certa invece è la non partecipazione di Jordan Peele al progetto. Il suo nome è stato accostato al progetto ma il celebre regista si è detto non interessato. Ha tante storie da raccontare e non intende cimentarsi nei cinecomic.