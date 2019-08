Il Re Leone, il miglior live-action Disney

Il remake in live-action de Il Re Leone ha incassato più di 1,3 miliardi di dollari nel mondo, diventando il film di animazione più redditizio di sempre nell’universo Disney (escludendo i colossi targati Marvel e Star Wars).

Il remake de Il Re Leone al box office

Il Re Leone è il più grande successo originale della Disney (in quanto non ufficialmente basato su alcuna proprietà intellettuale pre-esistente) al botteghino. Durante il fine settimana, il remake diretto da Jon Favreau, completamente realizzato in CGI, ha guadagnato altri 20 milioni di dollari al botteghino nazionale, portando l’incasso complessivo a quota 1,33 miliardi di dollari, in meno di un mese.

Guardando il quadro generale, Disney ha pubblicato solo sei film che hanno incassato di più: Avengers: Endgame di quest'anno ($ 2,79 miliardi), Star Wars: Il risveglio della Forza ($ 2,05 miliardi), Avengers: Infinity War ($ 2,04 miliardi), Avengers ($ 1,51 miliardi), Avengers: Age of Ultron ($ 1,4 miliardi) e Black Panther ( $ 1,34 miliardi). Tutti titoli, però, che fanno parte di franchising preesistenti, a differenza del remake sul leoncino più celebre del grande schermo.

Gli altri remake Disney

Considerando i soli remake in live-action delle più celebri fiabe Disney, su cui la casa di produzione sta puntando con grande ambizione da qualche tempo a questa parte, Simba e compagni sbaragliano la concorrenza. Stando ai dati Box Office Mojo, al botteghino mondiale Il Re Leone supera La Bella e la Bestia, il recente Aladdin e l’intramontabile Alice in Wonderland del 2010, tutti titoli sopra la soglia del miliardo di dollari di incasso.

I film Disney di ieri al box office oggi

Il curriculum vitae Disney è zeppo di grandi successi che al box office hanno messo a segno cifre da capogiro. Il Re Leone è quello che attualmente ha incassato di più, ma come sarebbe la situazione se tutti i maggiori titoli della casa di animazione uscissero oggi nelle sale? Il Business Insider si è divertito a mettere in fila i maggiori incassi Disney al box office americano, corretti secondo il tasso di inflazione: emerge così che il remake de Il Re Leone ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere il successo di alcuni classici del passato. In questa speciale classifica Biancaneve e i sette nani vince tutto: i 184 milioni di dollari incassati in origine, oggi varrebbero la bellezza di 982 milioni. Lo stesso vale per La carica dei 101, in seconda posizione, con 144 milioni di dollari di incasso che oggi si tradurrebbero in 900 milioni di bigliettoni; seguono Il Re Leone del 1994, Fantasia e Il libro della giungla.

Intanto in casa Disney si pensa al sequel di Aladdin. Il remake in live-action della fiaba del 1992 ambientata nel sultanato di Agrabah ha registrato un buon successo al box office, così il produttore Dan Lin rivela a Comic Book che Disney sta pensando di proseguire su quella strada. Diretto da Guy Ritchie, il film interpretato da Will Smith nei panni del Genio, Naomi Scott in quelli della principessa Jasmine, e da Mena Massoud nel ruolo del protagonista, ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino globale, diventando il quinto film dall’incasso più alto del 2019. “Quando abbiamo realizzato il film - spiega Lin - volevamo solo fare il miglior film possibile, e lasciare che il pubblico ci dicesse se volevano vedere di più. E direi che il pubblico vuole vedere di più! Molti hanno visto questo film più volte, abbiamo molte lettere di fan che tornano al cinema insieme ai loro amici e alla loro famiglia. Quindi abbiamo la sensazione che ci sia ancora molto da raccontare”.

