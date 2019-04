Il live action targato Disney ispirato alla cattiva de La carica dei cento e uno darà il via alle riprese la prossima estate, per arrivare nelle sale nel 2020. Ad interpretare la protagonista sarà l’attrice Emma Stone, che riceverà il testimone da Glenn Close, protagonista del primo remake nel 1996

I cattivi delle fiabe piacciono al grande pubblico. Così, dopo il successo di Maleficent con Angelina Jolie, Disney ci riprova con un solo movie in live action ispirato al personaggio di Crudelia DeMon della Carica dei 101, le cui riprese dovrebbero cominciare la prossima estate.



Emma Stone per Crudelia

E’ l’Hollywood Reporter a svelare che sarà l’attrice Emma Stone a prestare il volto alla malvagia Crudelia. L’attrice, vincitrice del premio Oscar per La La Land nel 2017 e candidata nel 2015 e nel 2019 all'Oscar alla miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film Birdman e ne La Favorita, riceverà il testimone da Glenn Close, che ha interpretato una versione live del cattivo della fiaba nel 1996. Disney ha annunciato il progetto per la prima volta nel 2013, ma solo di recente la pellicola ha iniziato a prendere vita: a curare la sceneggiatura è Kelly Marcel di Cinquanta sfumature di grigio, che proverà a raccontare la storia dietro all’iconico personaggio nemico dei cuccioli di dalmata.



La Crudelia di Emma Stone secondo BossLogic



Come apparirà Emma Stone nei panni di Crudelia? Non è ancora dato saperlo, ma si può provare ad immaginarlo. E’ ciò che si è divertito a fare il digital artist Boss Logic, noto per i suoi lavori che condivide online, ispirati ai personaggi di film e fumetti e della cultura pop. Non poteva certo mancare la versione di Crudelia Demon in salsa Stone: eccola con i capelli bicolore, elemento imprescindibile del villain della fiaba Disney. La fan art ha ottenuto su Twitter oltre 31 mila Like.



Crudelia, riprese al via in estate



Non vi è ancora alcuna conferma ufficiale, ma secondo fonti legate al progetto, le riprese del film su Crudelia DeMon potrebbero iniziare la prossima estate, dunque i fan della fiaba Disney dovranno avere ancora molta pazienza e abbandonare la speranza che, come era trapelato in Rete, il film fosse rilasciato il prossimo maggio. Diretto dal regista Craig Gillespie, i primi dettagli della storia dietro a Crudelia indicano il panorama dell’Inghilterra all'inizio degli anni Ottanta, subito dopo il movimento punk, come scenario. E chi meglio di Crudelia DeMon, dai capelli metà bianchi e metà neri, potrebbe fare parte di un simile universo?



Il remake con Glenn Close



La Carica dei cento e uno rappresenta uno dei successi Disney più amati di sempre, tanto da contare già un remake e relativo sequel. Era il 1996 quando il regista Stephen Herek portava in scena La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera (con un sequel nel 2000): ad interpretare la cattiva della storia era Glenn Close. L’attrice racconta di avere amato quel ruolo e c’è da scommettere che sarebbe felice di prendere parte al prossimo progetto su Crudelia, ma al momento non ci sono informazioni in merito alla sua partecipazione. Magari le potrebbe essere dedicato un cameo... Sarà molto interessante vedere come gli studios reinventeranno il personaggio e la sua storia d'origine, considerando che Disney non ha paura di immergere il pubblico all’interno di scenari noir, come ha già dimostrato con Maleficent.