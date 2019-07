Elisa e Marco Mengoni cantano insieme “Hakuna Matata”

Un duetto da record quello di Elisa e Marco Mengoni, che hanno prestato la loro voce alla riedizione italiana della colonna sonora del cartoon Disney “Il Re Leone”. Dal 21 agosto il remake del classico d’animazione datato 1994 approderà nelle sale italiane dopo l’anteprima al Giffoni Film Festival del 24 luglio e i due cantanti doppieranno sia le parti recitate che quelle cantate. Tra quest’ultime spicca ovviamente la celeberrima “Hakuna Matata”, oltre a “L’amore è nell’aria stasera”. I due si erano già esibiti in coppia nel 2014 al Lucca Summer Festival, anche se questa è la prima volta insieme in studio. Per entrambi non si è trattato invece del primo doppiaggio della loro carriera: Mengoni aveva già prestato la propria voce in “Lorax – Il guardiano della foresta”, mentre Elisa era stata Poppy in “Trolls” e Miss Atlantis nel “Dumbo” di Tim Burton. Di seguito la colonna sonora del film:

Il cerchio della vita/Nants' Ingonyama (Cheryl Porter, Lebo) La vita a volte è ingiusta (Hans Zimmer) Le lucciole di Rafiki (Hans Zimmer) Voglio diventare presto un re (Chiara Vidale, Emiliano Coltorti, Simone Iuè) Il cimitero degli elefanti (Hans Zimmer) Sarò re (Massimo Popolizio) Mandria Impazzita (Hans Zimmer) Scar sale al trono (Hans Zimmer) Hakuna Matata (Marco Mengoni, Edoardo Leo, Stefano Fresi, Simone Iuè) Simba è vivo! (Hans Zimmer) Il leone si è addormentato (Edoardo Leo, Stefano Fresi) L'amore è nell'aria stasera (Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Stefano Fresi) Riflessioni di Mufasa (Hans Zimmer) Spirit (Beyoncé) La battaglia per la Rupe dei Re (Hans Zimmer) Ricordo (Hans Zimmer) Never Too Late (Elton John) He Lives in You (Lebo) Mbube (Lebo)

Un tour europeo per Elisa

Intanto, Elisa è pronta ad aprire il suo “Diari aperti Euro Tour”, che la vedrà valicare i nostri confini per esibirsi nelle principali piazze europee. Di seguito la date al momento in programma:

Sabato 20 luglio – Colonia, Luxor

Domenica 21 luglio – Hannover, MusikZentrum

Martedì 23 luglio – Oslo, Bla

Giovedì 25 luglio – Amburgo, Fabrik

Venerdì 26 luglio – Bellinzona, Castelgrande

Martedì 30 luglio – Londra, Union Chapel

Venerdì 2 agosto – Edimburgo, The Liquid Room

Il “Fuori Atlantico” tour di Marco Mengoni

Marco Mengoni, in attesa dell’attesissimo tour autunnale, è nel pieno del suo “Fuori Atlantico Tour”, che porterà la sua musica in giro per l’Italia, in luoghi di grande bellezza. Questo viaggio tra musica e natura ha preso il via tra le 200.000 piante di bambù del Labirinto della Masone di Parma, per poi proseguire al Teatro Andromeda in provincia di Agrigento, sul Monte Cucco nell’ambito di Suoni Controvento, tra le rocce della Cava di Montecretese (Verbania), sui Laghi di Fusine di Tarvisio (Udine) per il No Borders Music Festival e nella ragnatela di sentieri di Sarnano in occasione di RisorgiMarche. Sono attualmente disponibili i biglietti per le date di Montecretese e Tarvisio, ricordiamo, invece, che i concerti a Suoni Controvento e Risorgimarche sono ad ingresso libero. Ecco le date estive in calendario: