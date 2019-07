Marco Mengoni, l'Atlantico tour autunnale ha già 3 date sold out

Con ben quattro mesi di anticipo, il tour autunnale 2019 di Marco Mengoni ha già registrato tre sold out: tutto esaurito per le date di Milano (9 novembre), Conegliano (14 novembre) e Acireale (28 novembre). Per accogliere il numeroso pubblico, in queste città sono stati annunciati nuovi appuntamenti, che vanno ad aggiungersi al fittissimo calendario dell’Atlantico tour: il 10 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano e il 29 novembre al Pal’Art Hotel di Acireale. Di seguito le informazioni dettagliate.

“Atlantico tour”: tutte le date e i biglietti

Dopo le sei speciali date estive del “Fuori Atlantico tour”, un viaggio con appuntamenti live tra la natura e le bellezze del nostro Paese, Marco Mengoni tornerà sui palchi dei palazzetti per la seconda tranche del suo “Atlantico tour”. I concerti autunnali prenderanno il via il prossimo 6 novembre da Perugia, per poi fare tappa in varie città italiane e non solo. Il cantante di Ronciglione, infatti, nel mese di dicembre tornerà ad esibirsi anche oltreconfine con diverse tappe in Europa. La tournée sta riscontrando un grande successo: sono già tre i sold out registrati, con ben quattro mesi di anticipo. Per andare incontro alla grande richiesta da parte del pubblico, l’organizzazione ha annunciato tre nuove date: il 10 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano e il 29 novembre al Pal’Art Hotel di Acireale. I biglietti per assistere ai concerti di Marco Mengoni sono acquistabili su circuito Ticketone e Tickermaster, online e nei punti vendita autorizzati (quelli per i nuovi show saranno disponibili dalle ore 16:00 del 12 luglio 2019). I prezzi partono da 36 euro + diritti di prevendita e variano a seconda del posto scelto e della location selezionata. Di seguito riportiamo il calendario completo e aggiornato dell’Atlantico tour, dal prossimo autunno nei palazzetti italiani, e delle date europee di Marco Mengoni:

Mercoledì 6 novembre 2019 PalaBarton, Perugia

Venerdì 8 novembre 2019 Mediolanum Forum, Assago (MI)

Sabato 9 novembre 2019 Mediolanum Forum, Assago (MI) – sold out

Domenica 10 novembre 2019 Mediolanum Forum, Assago (MI) – nuova data

Martedì 12 novembre 2019 Grana Padano Arena Mantova, Grana Padano Arena

Giovedì 14 novembre 2019 Zoppas Arena, Conegliano (TV) – sold out

Venerdì 15 novembre 2019 Zoppas Arena, Conegliano (TV) – nuova data

Domenica 17 novembre 2019 Vitrifrigo Arena, Pesaro

Martedì 19 novembre 2019 Nelson Mandela Forum, Firenze

Venerdì 22 novembre 2019 Palazzo dello Sport, Roma

Martedì 26 novembre 2019 Palacalafiore, Reggio Calabria

Giovedì 28 novembre 2019 Pal’Art Hotel, Acireale (CT) – sold out

Venerdì 29 novembre 2019 Pal’Art Hotel, Acireale (CT) – nuova data

Date europee

Mercoledì 4 dicembre 2019 Salle Madeleine, Bruxelles

Venerdì 6 dicembre 2019 Melkweg, Amsterdam

Domenica 8 dicembre 2019 Batschkapp, Francoforte

Martedì 10 dicembre 2019 Carlswerk, Colonia

Venerdì 13 dicembre 2019 Samsung Arena, Zurigo

Domenica 15 dicembre 2019 Sala Barts, Barcellona

Mercoledì 18 dicembre 2019 Shepherd’s Bush Empire, Londra

“Fuori Atlantico”: il tour dell’estate

Aspettando il ritorno di Marco Mengoni sui palchi dei palazzetti, possiamo goderci i suoi speciali live estivi. In programma per il “Fuori Atlantico tour” ci sono sei concerti in location appositamente scelte per il loro fascino e per la bellezza della natura in cui sono immerse. Un’esperienza in cui il pubblico potrà apprezzare il vero spettacolo di fusione tra musica e natura, in pieno rispetto per l’ambiente, tema che Mengoni ha da sempre a cuore (ricordiamo che è testimonial italiano della campagna internazionale promossa da National Geographic “Planet or Plastic?”). Il primo show si terrà domenica 14 luglio 2019 tra le 200.000 piante di bambù del Labirinto della Masone di Parma; seguiranno altri cinque live nel corso del mese di luglio. Di seguito tutte le date del “Fuori Atlantico tour”: