Marco Mengoni, il "Fuori Atlantico tour" parte da Parma: tutte le info

Dopo la lunga lista di appuntamenti nei palazzetti, Marco Mengoni sta per partire con le date estive del suo “Fuori Atlantico tour”. In calendario ci sono sei speciali concerti in location appositamente scelte per il loro fascino e per la bellezza della natura in cui sono immerse. Il primo show si terrà domenica 14 luglio 2019 nell’incantevole Labirinto della Masone di Fontanellato (Parma); seguiranno altri cinque live nel corso del mese di luglio. Di seguito tutte le informazioni.

“Fuori Atlantico” tour: tutte le date

Quest’estate, con il “Fuori Atlantico” tour, Marco Mengoni porterà la sua musica in giro per l’Italia, in luoghi di grande bellezza. «È un viaggio che continua, con appuntamenti unici dove musica e natura diventano una cosa sola. Porteremo uno spettacolo che rispetti l’integrità di questi posti meravigliosi, sperando di esserne all’altezza», ha scritto sui social il cantante di Ronciglione. Questo viaggio tra musica e natura prenderà il via tra le 200.000 piante di bambù del Labirinto della Masone di Parma, per poi proseguire al Teatro Andromeda in provincia di Agrigento, sul Monte Cucco nell’ambito di Suoni Controvento, tra le rocce della Cava di Montecretese (Verbania), sui Laghi di Fusine di Tarvisio (Udine) per il No Borders Music Festival e nella ragnatela di sentieri di Sarnano in occasione di Risorgimarche. I biglietti si sono esauriti in fretta, su circuito Ticketone e Ticketmaster (online e nei punti vendita autorizzati) sono attualmente disponibili solo quelli per la data al No Borders Music Festival al prezzo di 50 euro + diritti di prevendita. Ricordiamo, invece, che i concerti a Suoni Controvento e Risorgimarche sono ad ingresso libero. Ecco tutte le date estive in calendario:

14 luglio – Labirinto della Masone, Fontanellato (Parma)

18 luglio – Teatro Andromeda, Santo Stefano Quisquina (Agrigento)

21 luglio – Monte Cucco, Sigillo (Perugia) – Suoni Controvento, ingresso libero

24 luglio – Cava la Beola di Monte a Montecrestese, Verbania – Tones on the Stones

28 luglio – Laghi di Fusine, Tarvisio (Udine) – No Borders Music Festival

30 luglio – Sarnano – Risorgimarche, ingresso libero

Il tour autunnale: il ritorno nei palazzetti italiani e in Europa

Dopo gli appuntamenti estivi nella bellezza, circondati dalla natura, Marco Mengoni tornerà ad esibirsi nei palazzetti italiani per una nuova tranche di date autunnali a supporto del suo album “Atlantico”, uscito il 30 novembre 2018 per Sony Music. Inoltre, nel mese di dicembre Mengoni si spingerà nuovamente oltre i confini nazionali per fare tappa in diverse città europee. I biglietti sono in vendita su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 36 euro + diritti di prevendita e variano a seconda del posto scelto e della location selezionata. Di seguito tutti i live autunnali di Marco Mengoni:

Mercoledì 6 novembre 2019 PalaBarton, Perugia

Venerdì 8 novembre 2019 Mediolanum Forum, Assago (MI)

Sabato 9 novembre 2019 Mediolanum Forum, Assago (MI)

Martedì 12 novembre 2019 Grana Padano Arena Mantova, Grana Padano Arena

Giovedì 14 novembre 2019 Zoppas Arena, Conegliano (TV)

Venerdì 15 novembre 2019 Zoppas Arena, Conegliano (TV)

Domenica 17 novembre 2019 Vitrifrigo Arena, Pesaro

Martedì 19 novembre 2019 Nelson Mandela Forum, Firenze

Venerdì 22 novembre 2019 Palazzo dello Sport, Roma

Martedì 26 novembre 2019 Palacalafiore, Reggio Calabria

Giovedì 28 novembre 2019 Pal’Art Hotel, Acireale (CT)

Venerdì 29 novembre 2019 Pal’Art Hotel, Acireale (CT)

Date europee