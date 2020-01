di Matteo Rossini

Avete sempre sognato di poter entrare in uno store interamente dedicato al maghetto più famoso del mondo? Allora il vostro desiderio potrebbe ben presto diventare realtà, infatti sta per arrivare un negozio in cui sarà possibile acquistare solo e soltanto prodotti dedicati alla saga di Harry Potter. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Harry Potter: un fenomeno mediatico senza precedenti

Nei giorni scorsi Emma Watson ha riportato l’attenzione su una delle saghe più amate di sempre nella storia del mondo dell’intrattenimento. L’attrice inglese, classe 1990, ha condiviso la foto della reunion del cast mandando i fan in visibilio; ad oggi lo scatto conta più di tre milioni e mezzo di like e oltre 37.000 commenti.

La saga di Harry Potter è uno dei fenomeni mediatici più popolari del millennio. Libri e film del maghetto sono una parte del vasto universo di oggetti dedicati al mondo ideato da J. K. Rowling: t.shirt, videogiochi, attrazioni nei parchi a tema e molto altro ancora.

Harry Potter: in arrivo il negozio più grande al mondo

Nelle ultime ore una notizia riguardante il mondo di Harry Potter ha conquistato tutti i principali media internazionali, infatti stando a quanto emerso sul web, un negozio interamente dedicato alla serie sarebbe in arrivo quest’anno.

La città che ospitererebbe lo store sarebbe New York. Il negozio si dovrebbe estendere su tre piani per un totale di circa 6.000 metri quadrati in cui sarà possibile trovare tutti i gadget ufficiali di Harry Potter.

Al momento non ci sono notizie certe per quanto riguarda l’apertura ma l’inaugurazione dovrebbe avvenire nell’estate del 2020. Non ci resta che attendere per conoscere tutti gli ulteriori sviluppi.