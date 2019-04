Mancano pochissimi giorni alla tanto attesa notte della 91° edizione degli Academy Awards in cui verranno assegnati i premi più ambiti dal mondo della settima arte. Quest’anno la cerimonia sarà al centro dei media come non mai per le numerose polemiche che hanno investito la manifestazione: dalla lettera scritti da alcuni dei più importanti registi al mondo contro la decisione di annunciare alcuni vincitori durante le pubblicità alla scelta di far esibire tutti i brani nominati nella categoria miglior canzone solo dopo il fronte comune fatto dagli artisti.

Nel frattempo non si fanno attendere i pronostici su chi potrebbe trionfare, ma come si sa, non bisogna dar nulla per scontato, infatti le carte possono essere rimescolate in brevissimo tempo e i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Da un lato vari siti di scommesse stanno aggiornando continuamente le quotazioni, dall’altro il pubblico sta esprimendo il suo parere sui social manifestando preferenze per alcuni artisti piuttosto che per altri.

Chi vincerà come miglior film?

Individuare il vincitore a poche ore dalla cerimonia non è affatto facile, molti bookmaker sembrerebbero voler scommettere sulla vittoria di Roma di Alfonso Cuarón nella categoria come miglior film, ma dall’altro lato non mancano complimenti ed entusiasmo per A Stars Is Born di Bradley Cooper che sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore di tutti, come dimostrato anche dal botteghino con un incasso finale che ha superato i 420 milioni di dollari al mondo. Nel frattempo però risale la china anche Green Book di Peter Farrelly.

Chi saranno gli attori vincitori?

Per quanto riguarda il premio come miglior attrice protagonista, in pole position troviamo Glenn Close che si presenta ai nastri di partenza con un record negativo, cioè quello come l’attrice con più nomination senza vittoria nella storia degli Academy Awards con ben sette candidature; nella classifica generale si trova al secondo posto, a pari merito con Richard Burton, dietro soltanto a Peter O’Toole, candidato otto volte come miglior attore protagonista ma mai vincitore, fatta eccezione quando nel 2003 venne insignito dell’Oscar alla carriera. Inoltre, in questi giorni Glenn Close sta facendo parlare anche per il suo profilo Instagram in cui comunica con i suoi fan in modo ironico e divertente conquistando quindi anche il consenso social. L’altra attrice molto apprezzata dal pubblico è Olivia Colman per il ruolo all’interno de La Favorita. Complimenti ovviamente anche per Lady Gaga che per quanto riguarda il mondo dei social è sicuramente la regina indiscussa, anche se al momento non sembra tra le favorite alla vittoria.

Sul fronte maschile, aumentano sempre di più i consensi social per Rami Malek, interprete di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody, parallelamente le quotazioni dei bookmaker sembrano andare di pari passo anche se si avvicina sempre più Christian Bale con Vice. Nel frattempo Viggo Mortensen continua a riscuotere sempre più successo da parte del pubblico per la sua interpretazione all’interno di Green Book; più lontani sembrano essere Willem Dafoe e Bradley Cooper, quest’ultimo però molto amato dal pubblico.