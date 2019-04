Si allunga la lista delle celebrity chiamate alla consegna delle più importanti statuine per il mondo del cinema. Domenica 24 febbraio, in Italia sarà la notta tra la domenica e il lunedì per via del fuso orario, si terrà la tanto attesa cerimonia degli Academy Awards 2019, l’evento che ogni anno attira l’attenzione del pubblico di tutto il mondo.

Dopo le polemiche riguardanti l’iniziale decisione di far esibire soltanto due delle cinque canzoni nominate nella categoria come miglior canzone, decisione poi rivista, nei giorni corsi è stata annunciata la prima lista degli artisti che saliranno sul palco per consegnare i premi, tra questi troviamo Jennifer Lopez, Daniel Craig, Charlize Theron, Chris Evans e Whoopi Goldberg.

I nuovi presentatori annunciati degli Academy Awards 2019

Pochissimi minuti fa la produzione degli Academy Awards ha pubblicato la seconda lista annunciando i nomi dei nuovi volti che vedremo sul palco di Los Angeles per la consegna delle statuine.

Il primo nome fatto è quello dell’attore spagnolo Javier Bardem, premio Oscar nel 2008 come miglior attore non protagonista per Non è un paese per vecchi, poi troviamo la talentuosa Angela Bassett e Chadwick Boseman che con Black Panther ha riscritto la storia degli Oscar facendo si che il film diventasse la prima pellicola con protagonista un supereroe a ricevere la nomination nella categoria più importante, ovvero quella come miglior film.

Ci saranno poi Emilia Clarke, Laura Dean, due volte candidata agli Oscar, l’iconico Samuel L. Jackson, il giovanissimo Stephan James, Keegan-Michael Key e KiKi Layne. Infine, vedremo sul palco degli Oscar 2019 anche James McAvoy, Sarah Paulson, Melissa McCarthy, candidata nella categoria come miglior attrice protagonista per il suo ruolo all’interno di Copia Originale, e infine Jason Momoa, l’attore di origini hawaiane che con il film Aquaman ha riscritto la storia dei botteghini mondiali a suon di record con un incasso finale che ha superato il miliardo di dollari nel mondo.

Le dichiarazioni della produzione degli Academy Awards

Donna Gigliotti e Glenn Weiss, rispettivamente producer e co-producer e direttore degli Academy Awards 2019, si sono espressi sull’imminente cerimonia.

Queste le dichiarazioni rilasciate insieme al nuovo elenco di artisti che vedremo salire sul palco per la consegna dei premi: “L’insieme di talenti che ritroveremo nello show ha portato quest’anno, al pubblico di tutto il mondo, alcuni dei momenti più indelebili della storia recente del cinema. Loro ci faranno ricongiungere con le nomination, con i loro film straordinari e con le loro interpretazioni da brividi”.