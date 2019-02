Oscar 2019, ecco chi sono i presentatori

Pochissimi minuti fa la produzione degli Academy Awards ha annunciato i primi nomi degli artisti che saliranno sul palco per consegnare i tanto ambiti premi nella serata di domenica 24 febbraio 2019, orario americano poiché in Italia sarà la notte tra domenica 24 e lunedì 25 per via del fuso orario.

La lista vede nomi di grande spessore del panorama internazionale passando dai più grandi attori del mondo dorato di Hollywood a cantanti che hanno riscritto la storia della musica pop. Come ogni anno c’è grande fermento per la serata che si rivela uno degli eventi mediatici più seguiti dell’anno in ogni angolo del mondo.

Chi salirà sul palco degli Oscar 2019

I nomi annunciati non sono ovviamente tutti poiché nei prossimi giorni ne seguiranno molti altri. Al momento coloro che presenteranno i primi delle categorie sono: Awkwafina, rapper e attrice americana con origini orientali, l’ultimo James Bond Daniel Craig, l’attore e sex symbol Chris Evans, la vincitrice di due Golden Globe Tina Fey, la storica Whoopi Goldberg, la giovane ma già vincitrice di un Oscar Brie Larson.

A questi si aggiungono la popstar Jennifer Lopez, l’attrice americana Amy Poehler, la talentuosa Maya Rudolph, la giovanissima Amandla Stenberg, l’iconica Charlize Theron, la bellissima Tessa Thompson, l’apprezzata Constance Wu e infine Gustavo Dudamel che insieme alla Los Angeles Philharmonic Orchestra si esibiranno live.

Inoltre, nel comunicato stampa rilasciato agli Academy Awards, viene anche ribadita l’esibizione di tutti i cinque brani candidati come miglior canzone, dopo le polemiche sollevate per la prima decisione di far esibire soltanto due brani.

Le dichiarazioni della produzione degli Academy Awards

Donna Gigliotti e Glen Weiss, rispettivamente producer e co-producer e director degli Oscar, si sono espresse riguardo agli imminenti Academy Awards: “Le nomination degli Oscar hanno generato un’impressionante attenzione da tutto il mondo attraverso storie accattivanti, traguardi e performance. Il nostro obiettivo è dare l’opportunità di far rivivere ancora una volta quei momenti che hanno emozionato tutti noi. È la celebrazione del nostro amore universale per il cinema”.

John Bailey, presidente degli Academy Awards, si è espresso sull’importanza della serata: “Gli Oscar sono l’evento live d’intrattenimento più guardato dell’anno. Lo show collega con il potere e la storia dei film e avvicina il pubblico a casa con i loro film preferiti e le star”.

Queste invece le dichirazioni di Dawn Hudseon, CEO degli Academy: “Questo è un momento molto importante per la storia degli Oscar. Quest’anno lo show da un lato manterrà le tradizioni degli Oscar, dall’altro evolverà per rappresentare il pubblico di tutto il mondo”.