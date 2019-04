OSCAR® 2019: 8 curiosità su La Favorita

Otto titoli candidati all’Oscar per il Miglior film e 9 nomination per La Favorita. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.



La Favorita, la trama

Il film di Yorgos Lanthimos catapulta il pubblico in un’altra epoca, all’inizio del XVIII secolo, nel bel mezzo della guerra fra Inghilterra e Francia. Sul trono inglese troviamo una fragile regina Anna, con la sua cara amica Lady Sarah Churchill che governa il paese al suo posto, prendendosi cura della cagionevole salute della regina in carica. A portare scompiglio è l’arrivo a corte di una nuova serva, Abigail Masham, che vede nella profonda amicizia con Lady Sarah e in quello con Anna una possibilità di rivalsa, ambendo a ritrovare le sue origini aristocratiche. E non lascerà che niente e nessuno le intralci la strada.

Il cast de La Favorita

Yorgos Lanthimos per il suo primo film in costume sceglie di puntare su un cast di vero talento. Olivia Colman, in nomination nella categoria Miglior attrice protagonista e già vincitrice di un Golden Globe per il ruolo, interpreta Anna di Gran Bretagna; al suo fianco troviamo Emma Stone nel ruolo di Abigail Masham, che ha vinto l’Oscar come Miglior attrice per La La Land, e Rachel Weisz (Sarah Churchill) in corsa per il premio come Miglior attrice non protagonista e già vincitrice nella stessa categoria per la sua performance in The Constant Gardener - La cospirazione.



Box office: quanto ha incassato La Favorita?

Il film ha incassato globalmente 69 milioni di dollari, 30 milioni negli Stati Uniti e i restanti 39 all’estero. Fra i paesi dove ha incassato di più al botteghino c’è il Regno Unito (17 milioni di dollari), seguito da Australia, Italia e Spagna.

Oscar® 2019, La Favorita



Per La Favorita l’Academy ha annunciato 9 candidature agli Oscar 2019:



Candidatura per il miglior regista a Yorgos Lanthimos

Candidatura per la migliore attrice protagonista a Olivia Colman

Candidatura per la migliore attrice non protagonista a Emma Stone

Candidatura per la migliore attrice non protagonista a Rachel Weisz

Candidatura per la migliore sceneggiatura originale a Deborah Davis e Tony McNamara

Candidatura per la migliore fotografia a Robbie Ryan

Candidatura per la migliore scenografia a Fiona Crombie

Candidatura per il miglior montaggio a Yorgos Mavropsaridis

Candidatura per i migliori costumi a Sandy Powell