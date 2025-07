6/17 ©Webphoto

In Buddy Buddy il duo Matthau-Lemmon torna a essere diretto da Wilder nel remake della commedia francese Il rompiballe. Jack Lemmon interpreta Victor Clooney, un critico televisivo in crisi per l’abbandono della moglie. Nel tentativo di ritrovare la donna, si mette in viaggio verso la clinica in cui si trova. In un autogrill incontra il killer Trabucco, interpretato da Matthau. Da quel momento Victor diventerà quasi l’ombra di Trabucco rovinandogli tutti i piani per portare a termine l’omicidio per cui era stato assoldato