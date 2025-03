Il Sogno di Roberto Benigni, tutto quello che c'è da sapere

Che sarebbe tornato in TV, il celebre comico, attore e regista lo aveva annunciato a Sanremo. Il suo nuovo programma verrà trasmesso su Rai 1 mercoledì 19 marzo

Il sogno, il nuovo programma di Roberto Benigni, va in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 19 marzo. Ad annunciare il suo ritorno era stato lui stesso, ospite dell'ultima edizione del Festival di Sanremo.

Cosa aspettarsi da Il Sogno

"Ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento", ha preannunciato Roberto Benigni. Ne Il Sogno di parlerà di uomini, di ciò che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Si parlerà di vita ma, soprattutto, di sogni e aspriazioni. "E, siccome i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme", ha promesso.

Il Sogno è un progetto nato molto tempo fa. Già nel 2018, Benigni raccontava all'Ansa la sua idea dell'amore, l'unico sogno che ci è rimasto. E spiegava che, in mente, aveva l'idea di un programma che raccontasse il sogno di un'Europa unita.



Tutti i testi sono stati scritti dallo stesso Roberto Benigni insieme a Michele Ballerin, autore de Gli Stati Uniti d’Europa spiegati a tutti, e a Stefano Andreoli, fondatore di spinoza.it. Le musiche sono di Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d'orchestra, Oscar per le musiche de La vita è bella.

Lo show verrà trasmesso anche su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay, sarà integralmente tradotto in LIS e sottotitolato su un canale dedicato. Su Rai Radio 2, prima della messa in onda, ci sarà inoltre la diretta Aspettando il Sogno, con Giorgia Cardinaletti e Gino Castaldo che ripercorreranno le tappe fondamentali della carriera di Benigni.