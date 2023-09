Audrey Hepburn, la vita dell'attrice raccontata a fumetti

Cinema

Audrey Hepburn, da Vacanze romane a Colazione da Tiffany: i film. FOTO

Trent’anni fa, il 20 gennaio 1993, moriva in Svizzera l’attrice diventata icona senza tempo. Tra teatro e cinema, ha lavorato con i più importanti registi e colleghi ed è entrata nella storia. È una dei 17 artisti EGOT: è riuscita, cioè, a fare il “grande slam” dello spettacolo conquistando Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Per ricordarla, ecco 14 delle sue pellicole più belle

Un’icona senza tempo, un’attrice piena di talento, fascino ed eleganza. Trent’anni fa, il 20 gennaio 1993, moriva Audrey Hepburn. Nata in Belgio il 4 maggio 1929, cresciuta tra Uk e Paesi Bassi, diventata star di Hollywood e ambasciatrice Unicef, si è spenta a 63 anni in Svizzera. Tra teatro e cinema ha lavorato con i più importanti registi e colleghi. È una dei 17 artisti EGOT: è riuscita, cioè, a fare il “grande slam” dello spettacolo conquistando Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Tanti i suoi ruoli entrati nella storia. Per ricordarla, ecco 14 dei suoi film più belli

Vacanze romane (1953). È il primo film importante di Audrey Hepburn a Hollywood e le regala l’Oscar come migliore attrice protagonista, oltre che la fama mondiale. Diretta da William Wyler, recita accanto a Gregory Peck. Hepburn è Anna, principessa di una nazione non specificata che durante un viaggio diplomatico visita diverse capitali. L’ultima tappa è Roma. Per staccare dalla fitta agenda, una sera decide di prendersi un po’ di libertà ed esce alla scoperta della città. Incontra Joe Bradley, reporter Usa che si ritroverà a scegliere tra carriera e sentimenti