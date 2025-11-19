"Qualcuno volò sul nido del cuculo" fa 50 anni, 12 curiosità sul film

"Qualcuno volò sul nido del cuculo", 50 anni fa la première: 12 curiosità sul film
Il 19 novembre 1975 veniva presentato a New York "One Flew Over the Cuckoo’s Nest" di Miloš Forman, tratto dall'ominimo libro di Ken Kensey. Ambientato in un ospedale psichiatrico, critica ai rapporti di potere e al concetto di "follia", con Jack Nicholson e Louise Fletcher, l'anno dopo vinse i Big Five agli Oscar: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista, Miglior Attrice Protagonista, Miglior Sceneggiatura. È successo solo tre volte nella storia del cinema