"Qualcuno volò sul nido del cuculo" fa 50 anni, 12 curiosità sul film

New York, 19 novembre 1975, Sutton and Paramount Theaters: sono passati 50 anni dalla première di One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Qualcuno volò sul nido del cuculo), adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Ken Kesey. La regia è di Miloš Forman, che dirige i protagonisti Jack Nicholson, Louise Fletcher e Will Sampson. Ambientato in un ospedale psichiatrico, è stato definito un film "sovversivo" ed è considerato una delle più acute riflessioni sulla distinzione tra ciò che è considerato normale e ciò che è "follia" e sulle gerarchie di potere.

