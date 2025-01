Paul Newman nasceva 100 anni fa: i suoi film indimenticabili

11/15 ©Webphoto

IL VERDETTO (1982) - La quinta nomination come Miglior attore arriva per il dramma giudiziario di Sidney Lumet in cui Paul Newman recita accanto a Charlotte Rampling: il film ottiene 5 candidature agli Oscar e altrettante ai Golden Globe. Il ruolo è quello di Frank Galvin, ex avvocato di successo caduto in disgrazia che si ritrova per le mani una causa contro un grosso ospedale e decide di combattere per la propria cliente invece di accettare un risarcimento