Nato nel 1946 a Villanova di Bagnacavallo, nella Bassa Romagna, Marescotti ha lavorato per dieci anni come geometra all’ufficio urbanistica del Comune di Ravenna. Nell’estate del 1980, dopo aver sostituito un amico in uno spettacolo teatrale per bambini alla Montagnola di Bologna, l’attore si è licenziato per dedicarsi al teatro: "Ho fatto una gavetta durissima. Prima che Albertazzi mi notasse e mi prendesse per una tournée di cinque mesi, ero quasi ridotto a fare il barbone. Mangiavo panini e dormivo in un sacco a pelo, senza una casa"

"Premio Mangiacinema-Creatore di sogni" a Ivano Marescotti