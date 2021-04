Guerre Stellari, "Una nuova speranza" premiata con 7 Oscar

11/23 IPA-FOTOGRAMMA

I costumi del film furono ideati da John Mollo, che avrebbe rivestito l'incarico di disegnatore anche in L'Impero colpisce ancora nel 1980. La collaborazione con Lucas gli valse una vittoria ai Premi Oscar nel 1978 nella categoria migliori costumi. In un'intervista, Mollo ha riferito che originariamente non era destinato ad entrare nello staff tecnico di Guerre stellari, ma fu convinto da un suo amico — artista anch'egli — ad accettare dopo che aveva dovuto rinunciare all'incarico per via di un suo coinvolgimento in un altro film

Buon compleanno Mark Hamill