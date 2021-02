Star Wars, cosa accade alla spada laser di un Jedi morto? La risposta

Nessuna indicazione è mai stata fornita ai fan dalla trilogia originale e da quella prequel. Lo stesso dicasi per quella di nuova generazione di J. J. Abrams. Uno sguardo in tale direzione è stato però rivolto da “ Into the Dark ”, romanzo di Claudia Gray. Un libro che va a inserirsi nella serie di pubblicazioni “ The High Republic ” inaugurata da Lucasfilm.

“Star Wars: The High Republic” è uno degli annunci della Lucasfilm più importanti degli ultimi anni. I fan della saga avranno infatti modo di cimentarsi in un lungo viaggio, assistendo a un’analisi più approfondita della saga, ritrovandosi nel cuore dell’epoca d’oro dei Jedi.

Ogni evento raccontato si svolge secoli prima delle vicende legate alla famiglia Skywalker. Si seguiranno nuovi cavalieri leggendari, impegnati a portare la luce della Forze nelle aree più oscure della galassia.

La prima fase è intitolata “Light of the Jedi”. Avrà inizio con un romanzo dal titolo omonimo, che mostrerà i guerrieri della Forza alle prese con la minaccia rappresentata da vichinghi spaziali noti come Nihils. Il romanzo sarà seguito da “Into the Dark”, incentrato sul Padawan Reath Silas. Spazio poi per “A Taste of Courage”, che presenterà Vernestra Rwoh, la più giovane Jedi mai esistita. La seconda fase avrà come titolo “Quest of the Jedi”, la terza invece “Trials of the Jedi”.