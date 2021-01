Star Wars, Robert Downey Jr. potrebbe esordire in Star Wars

La lunga e proficua avventura nel mondo Marvel ha avuto termine per Robert Downey Jr . con “Avengers: Endgame”. Il celebre attore si è lasciato alle spalle l’armatura di Iron Man, pronto a cimentarsi in un nuovo avventure. Per quanto possa sembrare difficile vederlo all’interno di un altro franchise, seppur con un ruolo decisamente meno cruciale rispetto a quello dell’MCU, pare che tale ipotesi possa realizzarsi.

Potrebbe esserci spazio nella vasta galassia di “ Star Wars ”. Allo stato attuale non si tratta altro che di un rumor, lanciato sul web da Noah Outlaw di “Kessel Run Transmissions”. Una fonte solitamente affidabile quando si tratta di indiscrezioni relative al mondo di Guerre Stellari. Seppur in seguito cancellato, il suo tweet è rimasto online abbastanza da diffondere una grande agitazione tra i fan: “Lucasfilm ha parlato con Roberto Downey Jr. in merito a un futuro progetto di ‘Star Wars’. RDJ non sarà Thrawn”.

Chi è Thrawn

Nel corso della seconda stagione di “The Mandalorian” si è parlato del Grand’Ammiraglio Thrawn. Un nome che ha fatto subito drizzare le antenne dei fan di “Star Wars”. Nonostante il personaggio non sia apparso nello show, in molti ipotizzano un suo arrivo in futuro. In molti hanno fatto il nome di Robert Downey Jr. sul web, indicandolo come attore ideale per la parte. Stando al tweet di Outlaw non sarebbe però lui il prescelto.

Se è vero che i fan di vecchia data di “Star Wars” sanno bene chi sia, in molti saranno invece ricchi di domande in merito a questo misterioso personaggio. La storia di Thrawn non è semplice, editorialmente parlando. Questi è infatti stato etichettato come “legends”, ovvero parte di storie fuori canone ma, stando a quanto visto e sentito in “The Mandalorian”, pare proprio sia stato riaccolto nella narrativa ufficiale.

Il suo esordio avviene in “L’erede dell’Impero”, primo libro di una trilogia scritta da Timothy Zahn. Si racconta una nuova guerra tra il Grand’Ammiraglio Thrawn, sotto cui sono riunite le forze dell’Impero restanti in seguito a “Episodio IV” e la Nuova Repubblica guidata da Leia, Han Solo, Luke e una nuova generazione di Jedi.

Noto per essere intelligente e spietato, è il più brillante tra i sottoposti dell’Imperatore. Tutto ciò che fa, però, è dettato da ragioni politiche, a differenza di Palpatine. Tutto ciò lo rende un personaggio a dir poco intrigante. Un nemico epico per la Nuvoa Repubblica. Il ritorno nel canone è avvenuto nel 2016 con “Star Wars Rebels”.