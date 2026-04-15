Giulia Michelini, i film dell'attrice di Distretto di Polizia. FOTO

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Durante le riprese del film Afrodite (nella foto la vediamo in una scena della pellicola), Michelini ha avuto problemi di salute. L’episodio si è verificato mentre era impegnata sul set del film. È stata ricoverata per un’infezione ai polmoni, e la situazione ha richiesto cure mediche e un’interruzione temporanea del lavoro. Il problema era legato a un batterio contratto durante un’immersione: l’infezione è stata causata da un agente esterno incontrato in acqua.