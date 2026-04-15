Giulia Michelini, i film dell'attrice di Distretto di Polizia. FOTO

Giulia Michelini, i film dell'attrice diventata celebre con Distretto di Polizia. FOTO
Giulia Michelini, attrice classe 1985, ha inanellato numerosi successi prendendo parte a pellicole cinematografiche e serie televisive di grande popolarità. Dal film di Gabriele Muccino che l'ha lanciata nel 2003, ossia Ricordati di me, fino alle serie tv come In Treatment 3 e Motorvalley, ripercorriamo la sua carriera e anche la sua storia, di cui ha recentemente raccontato alcuni particolari della puntata di Belve andata in onda il 14 aprile 2026