Nel 2011, I Soliti Idioti registrò incassi record. Il secondo capitolo uscì l'anno successivo, poi le cose sono cambiate. Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli hanno litigato, e ognuno è andato per la sua strada. Fino a oggi, con la reunion che - il 25 gennaio - porterà nelle sale I Soliti Idioti 3.

Un'amicizia ritrovata (e una comicità che non è più la stessa)

Per dodici lunghi anni, il cinema italiano ha perso un duo comico tra i più amati. Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli non erano più "i soliti idioti", ma due professionisti solisti le cui carriere correvano in parallelo. Fino al 2022, quando hanno scelto di riprovarci. E di mettere le incomprensioni in un cassetto perché, si sa, l'amicizia prima o poi ritorna. Si sono chiesti scusa, Fabrizio e Francesco. Si sono chiariti. E, un minuto dopo, hanno ricominciato a ridere. Fino a capire che, in fondo, i due soliti idioti non se n'erano mai andati. Scritto e diretto da loro stessi insieme a Ferruccio Martini, I Soliti Idioti 3 - Il ritorno è atteso al cinema per il prossimo 25 gennaio. E il claim "Non è un film horror, ma sentirai la presenza" promette bene. Del resto, la comicità in questi dodici anni è cambiata, è diventata più breve. Ma, i personaggi di Biggio e Mandelli, brevi lo sono sempre stati. Tanto da continuare a funzionare sul web. Senza curarsi troppo del politically correct, perché quando l'humor è intelligente non offende. E fa ridere la gente. Il prossimo passo? Fare una serie TV, per sperimentare personaggi che già da tempo sono in cantiere.