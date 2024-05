Giornata mondiale delle tartarughe, le più famose dello schermo. FOTO

1/15 ©Ansa

Ogni anno, il 23 maggio, si celebra la Giornata mondiale delle tartarughe. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sulle condizioni di questa specie millenaria e di promuovere azioni concrete per la sua salvaguardia. Le tartarughe, nel corso degli anni, sono state al centro di diversi film: a volte simbolo di saggezza, forza e resilienza come Oogway, altre volte cattive come Bowser, altre volte ancora avventuriere come Sammy o guerriere come le Ninja. Ecco una carrellata delle tartarughe più famose dello schermo

I film da vedere in streaming a maggio 2024, da "The Idea of You" ed "Enea" a "La chimera"