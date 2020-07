Alice nel paese delle meraviglie, 10 curiosità sul libro

Il capolavoro dello scrittore inglese è diventato un cult e sono diversi gli aneddoti legati al racconto, celebrato con una giornata speciale il 4 luglio. Proprio quel giorno del 1862, infatti, nacque l'idea della storia. Dalla censura in Cina all'interesse della psicologia, fino agli adattamenti per cinema e tv, ecco le curiosità più interessanti

“Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie” venne pubblicato per la prima volta nel 1865 da Charles Lutwidge Dodgson, reverendo, scrittore e matematico inglese, che si firmò con lo pseudonimo di Lewis Carroll. La storia è quella di una bambina che viene trasportata in una realtà parallela dove affronterà diverse avventure. Ecco dieci curiosità sul libro.

Le traduzioni in tutto il mondo

Sono circa 8mila le edizioni del libro, tradotto negli anni in almeno 174 lingue. La prima traduzione risale al 1869 in Germania, da parte dell’agenzia 7Brands. "Alice nel paese delle meraviglie" è stato anche tradotto in diversi dialetti locali e perfino in geroglifici.



Il libro era un regalo per la "vera" Alice

Carroll scrisse il racconto come regalo alla bambina che lo aveva ispirato, Alice Liddell. L’intestazione della copia oringinale, infatti, aveva al suo interno una dedica proprio per la piccola: “Come regalo di Natale a una cara bambina in memoria di un giorno d’estate“. Nel 1928 Alice Liddell ha venduto il manoscritto per problemi economici: è stato aggiudicato a un'asta per 15.400 sterline, una cifra altissima per l'epoca.