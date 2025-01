Blood Simple, 40 anni fa l’esordio dei fratelli Coen: le curiosità

4/13 ©Webphoto

IL TITOLO - Il titolo del film deriva dal romanzo di Dashiell Hammett del 1929 Piombo e sangue (Red Harvest), in cui l'investigatore privato Continental Op riflette: "If I don't get away soon I'll be going blood-simple like the natives”. Con l’espressione “blood-simple” si indica in gergo uno stato confusionale e paranoico che porta a “impazzire dalla violenza”

