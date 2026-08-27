Dal 31 agosto al 6 settembre 2026, il Parco Tevere del Municipio XI di Roma ospita la seconda edizione di Arena 11 – Cinema e Comunità, rassegna gratuita curata da Cultural Pro ETS. Sette serate intrecciano cinema italiano e internazionale e una riflessione sull’alienazione, sulle disuguaglianze sociali e di genere e sulla possibilità di costruire relazioni più ospitali e solidali

Il cinema torna sulle rive del Tevere per raccontare Roma, il quartiere di Viale Marconi e le relazioni che lo attraversano. Dal 31 agosto al 6 settembre 2026, il Parco Tevere nel Municipio XI ospiterà la seconda edizione di Arena 11 – Cinema e Comunità, rassegna cinematografica transculturale curata da Cultural Pro ETS. L'ingresso sarà gratuito e il pubblico avrà a disposizione 150 posti a sedere, senza obbligo di prenotazione, oltre a un punto ristoro e alla vista sul fiume.

La manifestazione propone una selezione di film italiani e internazionali attraverso cui osservare il territorio e la sua comunità, mettendone in luce i legami con altri contesti storici, sociali e culturali. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è l'alienazione, intesa come distanza tra le persone prodotta dalle disuguaglianze sociali e di genere. L'obiettivo è guardare al quartiere attraverso il cinema e riscoprirne la dimensione collettiva, interrogandosi sulla necessità di sostenersi reciprocamente per costruire un mondo più ospitale e solidale.